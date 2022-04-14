00:16 14.04.2022 (обновлено: 00:22 14.04.2022)
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине
Обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка Фрэнка Джеймса ранее 12 раз арестовывали
© AP Photo / John MinchilloСотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
НЬЮ-ЙОРК, 14 апр – РИА Новости. Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.
"Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах", - сказал Эссиг.
В том числе его четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.
По словам Эссига, пистолет "Глок", который обнаружили на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.