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Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине - РИА Новости, 14.04.2022
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Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине - РИА Новости, 14.04.2022
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине
Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T00:16
2022-04-14T00:22
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр – РИА Новости. Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.В том числе его четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.По словам Эссига, пистолет "Глок", который обнаружили на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
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в мире, сша
00:16 14.04.2022 (обновлено: 00:22 14.04.2022)
 
Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине

Обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка Фрэнка Джеймса ранее 12 раз арестовывали

© AP Photo / John MinchilloСотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 14 апр – РИА Новости. Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.
"Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах", - сказал Эссиг.
В том числе его четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.
По словам Эссига, пистолет "Глок", который обнаружили на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 03:31
ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро
 
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