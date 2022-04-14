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Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине

Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине - РИА Новости, 14.04.2022

Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине

Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T00:16

2022-04-14T00:16

2022-04-14T00:22

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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр – РИА Новости. Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.В том числе его четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.По словам Эссига, пистолет "Глок", который обнаружили на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша