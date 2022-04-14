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В ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/obstrely-1783630436.html
В ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
В ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских войск ранены 23 мирных жителя, из них 20 пострадали в Мариуполе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:35
2022-04-14T23:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
сцкк
украина
обстрелы
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск ранены 23 мирных жителя, из них 20 пострадали в Мариуполе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что 20 человек ранены в Мариуполе, место и обстоятельства ранения еще 3 человек уточняются. "Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1088 человек, в т.ч. 55 детей", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783627127.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, сцкк, украина, обстрелы, донбасс
23:35 14.04.2022
 
В ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В СЦКК ДНР сообщили о ранении двадцати трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей АверинРазрушенный дом в Мариуполе
Разрушенный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Разрушенный дом в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск ранены 23 мирных жителя, из них 20 пострадали в Мариуполе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
Отмечается, что 20 человек ранены в Мариуполе, место и обстоятельства ранения еще 3 человек уточняются. "Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1088 человек, в т.ч. 55 детей", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 22:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольСЦККУкраинаобстрелыДонбасс
 
 
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