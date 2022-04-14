Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
В ДНР сообщили, что Ясиноватая подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 22.10 (совпадает с мск). По Ясиноватой было выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела населенного пункта. В общей сложности по Ясиноватой было выпущено 60 ракет из РСЗО "Град" и 25 снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.