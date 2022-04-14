Рейтинг@Mail.ru
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783627127.html
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.04.2022
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, заявило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:02
2022-04-14T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
ясиноватая
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91efc1e64c7ff971c837cfb995aa65cc.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 22.10 (совпадает с мск). По Ясиноватой было выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра.Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела населенного пункта. В общей сложности по Ясиноватой было выпущено 60 ракет из РСЗО "Град" и 25 снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783605212.html
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783534658.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a0b7af95ebf0ea3f83ce0cf6b5321d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, в мире, донецкая народная республика
23:02 14.04.2022
 
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами

В ДНР сообщили, что Ясиноватая подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением крупнокалиберных снарядов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 22.10 (совпадает с мск). По Ясиноватой было выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую
Ранее в четверг представительство зафиксировало 11 фактов обстрела населенного пункта. В общей сложности по Ясиноватой было выпущено 60 ракет из РСЗО "Град" и 25 снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 15:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЯсиноватаяВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала