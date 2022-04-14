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В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621796.html
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.04.2022
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:14
2022-04-14T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр богомаз
брянская область
россия
заречный
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Режим ЧС введен в данном районе", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
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брянская область
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происшествия, александр богомаз, брянская область, россия, заречный, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
22:14 14.04.2022 (обновлено: 22:15 14.04.2022)
 
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС

Брянский губернатор Богомаз: в Климовском районе после обстрела поселка ввели режим ЧС

© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Карась
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ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Режим ЧС введен в данном районе", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности.
Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БогомазБрянская областьРоссияЗаречныйСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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