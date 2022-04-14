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В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.04.2022
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:14
2022-04-14T22:14
2022-04-14T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр богомаз
брянская область
россия
заречный
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Режим ЧС введен в данном районе", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783600499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр богомаз, брянская область, россия, заречный, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
22:14 14.04.2022 (обновлено: 22:15 14.04.2022)
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
Брянский губернатор Богомаз: в Климовском районе после обстрела поселка ввели режим ЧС