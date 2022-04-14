https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621796.html

В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС

В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.04.2022

В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:14

2022-04-14T22:14

2022-04-14T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр богомаз

брянская область

россия

заречный

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Режим ЧС введен в данном районе", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783600499.html

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заречный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр богомаз, брянская область, россия, заречный, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины