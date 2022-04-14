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Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово - РИА Новости, 15.04.2022
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-14T22:11
2022-04-15T00:09
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр богомаз
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз заявил в эфире телеканала "Россия 24", что стрелявшие по поселку "знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору"."Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью и около 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести", - сказал губернатор.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечается, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), александр богомаз
22:11 14.04.2022 (обновлено: 00:09 15.04.2022)
 
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово

Брянский губернатор Богомаз: в Климово из-за обстрела ВСУ повреждены около 100 домов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз заявил в эфире телеканала "Россия 24", что стрелявшие по поселку "знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору".
"Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью и около 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести", - сказал губернатор.
Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечается, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
Поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 18:17
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Богомаз
 
 
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