https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html

Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово

Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово - РИА Новости, 15.04.2022

Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово

Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-14T22:11

2022-04-14T22:11

2022-04-15T00:09

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр богомаз

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.Богомаз заявил в эфире телеканала "Россия 24", что стрелявшие по поселку "знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору"."Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью и около 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести", - сказал губернатор.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечается, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783591561.html

брянская область

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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), александр богомаз