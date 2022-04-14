https://ria.ru/20220414/obstrel-1783605212.html

Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую

Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую

Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:53

2022-04-14T19:53

2022-04-14T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

авдеевка

россия

украина

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска дважды за восемь минут обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 19.02 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра, 19.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - написало представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/skulptura-1783479126.html

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авдеевка

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха Самое страшное в этих кадрах не разрушения, а то, что пройдет семь лет и война, и геноцид мирного населения так и не закончится. И даже в дни редких "перемирий" никто из жителей Донбасса не мог быть уверенным, что передышка не прервется следующим утром. 2022-04-14T19:53 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, днр, донбасс