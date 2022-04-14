19:43 14.04.2022 (обновлено: 19:44 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке три 122-миллиметровых снаряда
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Опытное - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.