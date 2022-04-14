https://ria.ru/20220414/obstrel-1783601751.html

Украинские войска выпустили по ДНР с начала суток более ста снарядов и мин

Украинские войска выпустили по ДНР с начала суток более ста снарядов и мин - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские войска выпустили по ДНР с начала суток более ста снарядов и мин

Украинские войска выпустили с начала суток более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:20

2022-04-14T19:20

2022-04-14T19:31

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 152 и 122-мм ствольной артиллерии", - сообщается в заявлении Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/obstrel-1783529057.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины