19:20 14.04.2022 (обновлено: 19:31 14.04.2022)
Украинские войска выпустили по ДНР с начала суток более ста снарядов и мин
Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили по республике с начала суток более ста снарядов и мин
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, заявила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 152 и 122-мм ствольной артиллерии", - сообщается в заявлении Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.