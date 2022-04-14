https://ria.ru/20220414/obstrel-1783591561.html

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области

Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:17

2022-04-14T18:17

2022-04-14T18:57

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

происшествия

михаил мурашко

брянская область

россия

украина

брянск

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", — сказал он.Первоначально сообщалось о семи раненых.По словам Кузнецова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Состояние еще четверых, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести.В Брянск направилась бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами, для пострадавших организовали телемедицинские консультаций с участием ведущих специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи на личный контроль.Поселок Климово подвергся обстрелу около 12:30. Как установили в СК, два украинских вертолета с тяжелым вооружением вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

https://ria.ru/20220414/vertolety-1783550480.html

https://ria.ru/20220414/delo-1783585487.html

брянская область

россия

украина

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), происшествия, михаил мурашко, брянская область, россия, украина, брянск