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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:17
2022-04-14T18:57
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
происшествия
михаил мурашко
брянская область
россия
украина
брянск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", — сказал он.Первоначально сообщалось о семи раненых.По словам Кузнецова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Состояние еще четверых, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести.В Брянск направилась бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами, для пострадавших организовали телемедицинские консультаций с участием ведущих специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи на личный контроль.Поселок Климово подвергся обстрелу около 12:30. Как установили в СК, два украинских вертолета с тяжелым вооружением вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
https://ria.ru/20220414/vertolety-1783550480.html
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брянская область
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), происшествия, михаил мурашко, брянская область, россия, украина, брянск
18:17 14.04.2022 (обновлено: 18:57 14.04.2022)
 
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области

Минздрав: число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до восьми

© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в фотобанкПоселок Климово в Брянской области
Поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Карась
Перейти в фотобанк
Поселок Климово в Брянской области
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", — сказал он.
Первоначально сообщалось о семи раненых.
По словам Кузнецова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Состояние еще четверых, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести.
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В Брянск направилась бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами, для пострадавших организовали телемедицинские консультаций с участием ведущих специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи на личный контроль.
Поселок Климово подвергся обстрелу около 12:30. Как установили в СК, два украинских вертолета с тяжелым вооружением вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ПроисшествияМихаил МурашкоБрянская областьРоссияУкраинаБрянск
 
 
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