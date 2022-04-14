https://ria.ru/20220414/obstrel-1783591561.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 14.04.2022
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:17
2022-04-14T18:17
2022-04-14T18:57
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
происшествия
михаил мурашко
брянская область
россия
украина
брянск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", — сказал он.Первоначально сообщалось о семи раненых.По словам Кузнецова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Состояние еще четверых, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести.В Брянск направилась бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами, для пострадавших организовали телемедицинские консультаций с участием ведущих специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи на личный контроль.Поселок Климово подвергся обстрелу около 12:30. Как установили в СК, два украинских вертолета с тяжелым вооружением вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
https://ria.ru/20220414/vertolety-1783550480.html
https://ria.ru/20220414/delo-1783585487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), происшествия, михаил мурашко, брянская область, россия, украина, брянск
18:17 14.04.2022 (обновлено: 18:57 14.04.2022)
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Минздрав: число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до восьми
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области со стороны Украины возросло до восьми, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным на 18:00, в результате инцидента в поселке Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", — сказал он.
Первоначально сообщалось о семи раненых.
По словам Кузнецова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и 74-летняя женщина. Состояние еще четверых, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести.
В Брянск
направилась бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами, для пострадавших организовали телемедицинские консультаций с участием ведущих специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко
взял оказание помощи на личный контроль.
Поселок Климово подвергся обстрелу около 12:30. Как установили в СК
, два украинских вертолета с тяжелым вооружением вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России
. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".