https://ria.ru/20220414/obstrel-1783534658.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:03
2022-04-14T15:03
2022-04-14T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.29 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
15:03 14.04.2022 (обновлено: 16:32 14.04.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 мм