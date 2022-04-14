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При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 14.04.2022
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При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 14.04.2022
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек
В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:46
2022-04-14T17:31
происшествия
брянская область
россия
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Её транспортируют в Брянскую областную больницу.Оказание помощи находится на контроле Минздрава России, уточнил Кузнецов.
https://ria.ru/20220414/delo-1783550377.html
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происшествия, брянская область, россия, украина
14:46 14.04.2022 (обновлено: 17:31 14.04.2022)
 
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек

При обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек

© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва снаряда в поселке Климово Брянской области
Воронка от взрыва снаряда в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Карась
Перейти в фотобанк
Воронка от взрыва снаряда в поселке Климово Брянской области
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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СК возбудил дело после обстрела поселка в Брянской области
В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.
"В результате инцидента в Брянской области пострадали 7 человек. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии - в настоящее время их оперируют. Состояние ещё троих - удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам.
Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Её транспортируют в Брянскую областную больницу.
Оказание помощи находится на контроле Минздрава России, уточнил Кузнецов.
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