14:46 14.04.2022 (обновлено: 17:31 14.04.2022)
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек
При обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек
© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва снаряда в поселке Климово Брянской области
Воронка от взрыва снаряда в поселке Климово Брянской области
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.
В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.
"В результате инцидента в Брянской области пострадали 7 человек. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии - в настоящее время их оперируют. Состояние ещё троих - удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам.
Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Её транспортируют в Брянскую областную больницу.
Оказание помощи находится на контроле Минздрава России, уточнил Кузнецов.