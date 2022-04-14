https://ria.ru/20220414/obstrel-1783528419.html

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 14.04.2022

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ пострадали семь человек

В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:46

2022-04-14T14:46

2022-04-14T17:31

происшествия

брянская область

россия

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Её транспортируют в Брянскую областную больницу.Оказание помощи находится на контроле Минздрава России, уточнил Кузнецов.

https://ria.ru/20220414/delo-1783550377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/bryansk-1783526650.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, украина