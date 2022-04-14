https://ria.ru/20220414/obstrel-1783523407.html
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.04.2022
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие
Украинские силовики обстреляли поселок Климово, пострадали несколько человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:27
2022-04-14T14:27
2022-04-14T18:19
брянская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783578534_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_2c888be711158ebf3abc41f9a422237b.jpg
БРЯНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Климово, пострадали несколько человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли пгт (поселок городского типа. — Прим. ред.) Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС", — заявил он.По данным Минздрава, травмы получили семь человек, все госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести. Ее транспортируют в Брянскую областную больницу.С завтрашнего дня школы в приграничных районах переходят на дистанционное обучение. Шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.Сегодня также стало известно об обстреле автомобильного пункта пропуска "Новые Юрковичи", где в тот момент находились более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Несколько человек получили травмы, повреждены два автомобиля. Сам пункт продолжил работу, а огневую точку подавили ответной стрельбой.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
https://ria.ru/20220413/obstrel-1783338294.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783578534_77:0:1280:902_1920x0_80_0_0_a204f290bcc7309d76157fd460195761.jpg
Пограничный пункт пропуска в Брянской области после обстрела со стороны Украины
Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, сообщили в ФСБ. Повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали. Жители соседнего поселка Климово публикуют вот такие фотографии с места, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт.
2022-04-14T14:27
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
14:27 14.04.2022 (обновлено: 18:19 14.04.2022)
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Климово в Брянской области, семь человек пострадали