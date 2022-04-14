https://ria.ru/20220414/obstrel-1783523407.html

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.04.2022

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавшие

Украинские силовики обстреляли поселок Климово, пострадали несколько человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:27

2022-04-14T14:27

2022-04-14T18:19

брянская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783578534_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_2c888be711158ebf3abc41f9a422237b.jpg

БРЯНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Климово, пострадали несколько человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли пгт (поселок городского типа. — Прим. ред.) Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС", — заявил он.По данным Минздрава, травмы получили семь человек, все госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести. Ее транспортируют в Брянскую областную больницу.С завтрашнего дня школы в приграничных районах переходят на дистанционное обучение. Шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.Сегодня также стало известно об обстреле автомобильного пункта пропуска "Новые Юрковичи", где в тот момент находились более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Несколько человек получили травмы, повреждены два автомобиля. Сам пункт продолжил работу, а огневую точку подавили ответной стрельбой.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

https://ria.ru/20220413/obstrel-1783338294.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пограничный пункт пропуска в Брянской области после обстрела со стороны Украины Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, сообщили в ФСБ. Повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали. Жители соседнего поселка Климово публикуют вот такие фотографии с места, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт. 2022-04-14T14:27 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия