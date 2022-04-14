https://ria.ru/20220414/obstrel-1783522230.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:24
2022-04-14T14:24
2022-04-14T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.02 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783511489.html
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Разрушенный Донецк — 2015, съемка с воздуха
Самое страшное в этих кадрах не разрушения, а то, что пройдет семь лет и война, и геноцид мирного населения так и не закончится. И даже в дни редких "перемирий" никто из жителей Донбасса не мог быть уверенным, что передышка не прервется следующим утром.
2022-04-14T14:24
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины
14:24 14.04.2022 (обновлено: 16:32 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 мм