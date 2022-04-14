https://ria.ru/20220414/obstrel-1783511489.html
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов - РИА Новости, 14.04.2022
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов
Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины, сообщило Пограничное управление ФСБ по региону. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:37
2022-04-14T13:37
2022-04-14T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
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БРЯНСК, 14 апр — РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины, сообщило Пограничное управление ФСБ по региону.Отмечается, что инцидент произошел накануне.По данным офиса губернатора региона, в результате ЧП есть пострадавшие, им оказывают помощь. Кроме того, повреждения получили два автомобиля, принадлежащие вынужденным переселенцам. КПП продолжает работу. Огневую точку подавили ответным огнем.Брянская область граничит с Черниговской областью Украины.С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/sud-1783490610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
13:37 14.04.2022 (обновлено: 18:12 14.04.2022)
Погранпункт в Брянской области обстреляли из минометов
ФСБ сообщила о минометном обстреле погранпункта в Брянской области со стороны Украины
БРЯНСК, 14 апр — РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины, сообщило Пограничное управление ФСБ по региону.
Отмечается, что инцидент произошел накануне.
"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", — добавили в ведомстве.
По данным офиса губернатора региона, в результате ЧП есть пострадавшие, им оказывают помощь.
Кроме того, повреждения получили два автомобиля, принадлежащие вынужденным переселенцам. КПП продолжает работу. Огневую точку подавили ответным огнем.
С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России
. Как заявили накануне в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.