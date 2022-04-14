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ВСУ обстреляли российский военный госпиталь в Мелитополе

ВСУ обстреляли российский военный госпиталь в Мелитополе - РИА Новости, 14.04.2022

ВСУ обстреляли российский военный госпиталь в Мелитополе

Украинские войска обстреляли ракетами "Точка-У" Мелитополь, в том числе расположение российского военного госпиталя, в результате чего были ранены двое... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:06

2022-04-14T13:06

2022-04-14T13:14

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами "Точка-У" Мелитополь, в том числе расположение российского военного госпиталя, в результате чего были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию; при этом сам он и другие медики под обстрелом продолжали спасать раненых, рассказал РИА Новости хирург госпиталя Роман Нежилов.Принадлежность этой ракеты украинским войскам подтверждает её серийный номер на баке - Ш91536, фотографии с места падения обломков есть в распоряжении РИА Новости. Фрагменты украинских ракет серии Ш915 ранее неоднократно фиксировались на территории Донбасса. В частности, в сентябре 2014 года Украина нанесла удар под Харцызском (Донецкая область) "Точкой" с серийным номером Ш915622, в феврале 2015 под Алчевском (Луганская область) - ракетой Ш91565, в том же месяце под Логвиново - ракетой Ш915327."17 марта наш госпиталь будет считать своим вторым днем рождения, потому что практически по госпиталю произведен обстрел "Точкой-У", как мы потом уже узнали. Практически вся территория расположения госпиталя была поражена минами (суббоеприпасы кассетной части ракеты – ред.). Весь отряд находился на своих рабочих местах, несмотря на вечернее время, раненые поступали, и совершенно неожиданно произошел взрыв, после которого уже происходят мелкие взрывы", - сказал Нежилов.По его словам, после первого удара в течение 5-10 минут стали доставлять раненых из тыловой бригады, находящейся на границе с местом расположения госпиталя. "Один раненый был – мина (кассетная часть) разорвалась под ним, произошла травматическая ампутация обеих конечностей с продолжающимся кровотечением, больной был в шоке, его доставили на плащ-палатке. Параллельно с этим жизнеугрожающее ранение в грудь было у второго раненого – проникающее с продолжающимся кровотечением. Данных военнослужащих разместили сразу в операционной", - сказал врач.Нежилов рассказал, что, несмотря на продолжавшиеся взрывы, вся хирургическая служба, анестезиологи и командир госпиталя – все продолжали работать. "Мы двумя бригадами провели операцию одному военнослужащему. Вывели его из состояния шока и сразу перешли на второго, четыре хирурга работали, благодаря этим ускоренным действиям удалось их обоих спасти. В дальнейшем мы звонили в госпиталь, узнавали - слава богу, эти молодые ребята остались живы", - рассказал хирург.По словам военврача, начальник госпиталя получил контузию. "Я сам видел, как его шатает от стены к стене, но он продолжал руководство, благодаря его действиям никто не паниковал. Те, кто не требовался в помощь, были эвакуированы в подвал, остальные были у стола, никто не растерялся, никто не запаниковал, несмотря на то, что палатки вокруг и наши помещения были насквозь пробиты. Благодаря командиру слаженность действий привела к успеху", - отметил Нежилов.Он продемонстрировал один из осколков, извлеченных из раненых военнослужащих: "В основном, осколки от "Точки-У" средней величины - двойные и тройные, их доставали из тел раненых военнослужащих и техники. Из оборудования больше всего пострадало то, что позволяло оказывать квалифицированную медпомощь, рентген-аппарат, кислородная станция".Хирург также рассказал о решительных действиях трансфузиолога госпиталя, который спас запас донорской крови. "Загорелся "Камаз", в котором хранилась кровь. Доктор-трансфузиолог не испугался, ему удалось вытащить (из "Камаза" – ред.) этот холодильник, удалось его переподключить, ни один компонент крови не пропал, и благодаря этому мы спасли всех раненых, которые к нам поступали", - подчеркнул врач.Он также вспомнил, что утром до обстрела госпиталь посетил православный священник, который освятил все рабочие места. "Не один я это отметил… нас в этот день спас Бог, ни одного сотрудника у нас не погибло. Поранило многих, но ни один не погиб, слава богу", - заключил хирург.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html

https://ria.ru/20220330/lnr-1780853915.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, мелитополь, украина, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр