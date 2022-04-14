https://ria.ru/20220414/obstrel-1783464319.html
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской"
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской"
Украинские войска в 10.15 мск в четверг обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке, выпущены три ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:40
2022-04-14T10:40
2022-04-14T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.15 мск в четверг обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке, выпущены три ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/donetsk-1783312001.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
10:40 14.04.2022 (обновлено: 11:03 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской"
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" из "Градов"