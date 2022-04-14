https://ria.ru/20220414/obstrel-1783450182.html

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.04.2022

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 198 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщило... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:07

2022-04-14T09:07

2022-04-14T09:17

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 198 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было выпущено "198 единиц различных боеприпасов", на донецком направлении противник применял РСЗО "Град" и РЗСО "Ураган", артиллерию калибром 122 миллиметра, на горловском – артиллерию калибром 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров."За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях", - добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/plen-1783447032.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр