https://ria.ru/20220414/obstrel-1783450182.html
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.04.2022
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 198 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщило... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:07
2022-04-14T09:07
2022-04-14T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 198 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было выпущено "198 единиц различных боеприпасов", на донецком направлении противник применял РСЗО "Град" и РЗСО "Ураган", артиллерию калибром 122 миллиметра, на горловском – артиллерию калибром 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров."За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях", - добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/plen-1783447032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
09:07 14.04.2022 (обновлено: 09:17 14.04.2022)
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, погиб человек
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости.
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 198 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что было выпущено "198 единиц различных боеприпасов", на донецком направлении противник применял РСЗО "Град" и РЗСО "Ураган", артиллерию калибром 122 миллиметра, на горловском – артиллерию калибром 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров.
"За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях", - добавили в представительстве.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.