https://ria.ru/20220414/obstrel-1783447510.html

Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой

Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 14.04.2022

Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой

Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:35

2022-04-14T08:35

2022-04-14T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783562635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d6238abbe726e617e4c0ef7ee6a1dcc.jpg

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1957 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Ясиноватая по адресу: ул. Орджоникидзе, 83", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в четверг утром украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783271924.html

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая