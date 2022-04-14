08:35 14.04.2022 (обновлено: 16:36 14.04.2022)
Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой
Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы ДНР тушит пожар в доме, обстрелянном из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1957 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Ясиноватая по адресу: ул. Орджоникидзе, 83", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг утром украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.