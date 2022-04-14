https://ria.ru/20220414/obmen-1783447608.html
Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине
Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:38
2022-04-14T08:38
2022-04-14T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука хотят выменять на засевших в Мариуполе иностранных военных, а задержание политика согласовано киевскими властями с зарубежными спецслужбами.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков."Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе", - сказал Журавко РИА Новости.При этом, по его мнению, задержание Медведчука является сведением политических счетов и желанием уничтожить главную оппозиционную силу в стране."Вторую партию по уровню поддержки на территории Украины фактически минусовали. Никто ни с какой демократией не считается. Я думаю, что это согласованные действия с западными спецслужбами", - сказал Журавко.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, виктор медведчук, россия
Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине
Экс-депутат Рады Журавко: Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука хотят выменять на засевших в Мариуполе иностранных военных, а задержание политика согласовано киевскими властями с зарубежными спецслужбами.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского
Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
"Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе", - сказал Журавко РИА Новости.
При этом, по его мнению, задержание Медведчука является сведением политических счетов и желанием уничтожить главную оппозиционную силу в стране.
"Вторую партию по уровню поддержки на территории Украины
фактически минусовали. Никто ни с какой демократией не считается. Я думаю, что это согласованные действия с западными спецслужбами", - сказал Журавко.