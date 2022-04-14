https://ria.ru/20220414/obmen-1783447608.html

Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине

Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Киев хочет обменять Медведчука на иностранных военных, считают на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:38

2022-04-14T08:38

2022-04-14T08:38

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука хотят выменять на засевших в Мариуполе иностранных военных, а задержание политика согласовано киевскими властями с зарубежными спецслужбами.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков."Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе", - сказал Журавко РИА Новости.При этом, по его мнению, задержание Медведчука является сведением политических счетов и желанием уничтожить главную оппозиционную силу в стране."Вторую партию по уровню поддержки на территории Украины фактически минусовали. Никто ни с какой демократией не считается. Я думаю, что это согласованные действия с западными спецслужбами", - сказал Журавко.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, виктор медведчук, россия