https://ria.ru/20220414/obligatsii-1783629773.html

Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's

Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's - РИА Новости, 14.04.2022

Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's

Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:27

2022-04-14T23:27

2022-04-14T23:28

экономика

доллары

облигации

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, разъяснило международное рейтинговое агентство Moody's."Контракты на облигации не предусматривают возможность погашения в любой другой валюте, кроме долларов ... Согласно определению Moody's, это может считаться дефолтом, если ситуация не изменится до 4 мая, что является окончанием льготного периода", - говорится в сообщении.Moody's уточняет, что, по его мнению, инвесторы не получили выплаты, соответствующие контрактным условиям в установленный срок. Агентство также разъяснило, что еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях допускают проведение выплаты в рублях, бонды, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2042"), либо не предусматривают такого условия об изменении валюты выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.

https://ria.ru/20220405/gosdolg-1781836841.html

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экономика, доллары, облигации