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Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's - РИА Новости, 14.04.2022
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Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's
Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's - РИА Новости, 14.04.2022
Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's
Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:27
2022-04-14T23:28
экономика
доллары
облигации
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, разъяснило международное рейтинговое агентство Moody's."Контракты на облигации не предусматривают возможность погашения в любой другой валюте, кроме долларов ... Согласно определению Moody's, это может считаться дефолтом, если ситуация не изменится до 4 мая, что является окончанием льготного периода", - говорится в сообщении.Moody's уточняет, что, по его мнению, инвесторы не получили выплаты, соответствующие контрактным условиям в установленный срок. Агентство также разъяснило, что еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях допускают проведение выплаты в рублях, бонды, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2042"), либо не предусматривают такого условия об изменении валюты выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.
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экономика, доллары, облигации
23:27 14.04.2022 (обновлено: 23:28 14.04.2022)
 
Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены, разъяснило Moody's

Агентство Moody's: выплаты России по евробондам в рублях могут считаться дефолтом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами
Пачки с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, разъяснило международное рейтинговое агентство Moody's.
"Контракты на облигации не предусматривают возможность погашения в любой другой валюте, кроме долларов ... Согласно определению Moody's, это может считаться дефолтом, если ситуация не изменится до 4 мая, что является окончанием льготного периода", - говорится в сообщении.
Moody's уточняет, что, по его мнению, инвесторы не получили выплаты, соответствующие контрактным условиям в установленный срок. Агентство также разъяснило, что еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях допускают проведение выплаты в рублях, бонды, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2042"), либо не предусматривают такого условия об изменении валюты выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).
В начале марта Moody's сообщило о приостановке своей деятельности в России.
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