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ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины - РИА Новости, 14.04.2022
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:52
2022-04-14T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
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Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-14T10:52
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10:52 14.04.2022 (обновлено: 11:17 14.04.2022)
 
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины

Минобороны: ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины

© РИА НовостиТопливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Топливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости
Топливозаправщик на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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