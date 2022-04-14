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ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины - РИА Новости, 14.04.2022
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:52
2022-04-14T10:52
2022-04-14T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-14T10:52
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PT1M47S
10:52 14.04.2022 (обновлено: 11:17 14.04.2022)
ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины
Минобороны: ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины