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ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины

ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины - РИА Новости, 14.04.2022

ВКС России за сутки поразили 48 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:52

2022-04-14T10:52

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обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео