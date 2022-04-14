https://ria.ru/20220414/nuland-1783434394.html

Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом"

Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 14.04.2022

Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом"

США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России на Украине геноцидом, заявила в среду заместитель... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:36

2022-04-14T01:36

2022-04-14T01:38

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России на Украине геноцидом, заявила в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Для признания убийства более 1,5 миллиона армян в Османской империи геноцидом США понадобилось более века.Высокопоставленному американскому дипломату также был задан вопрос, почему, по ее мнению, санкции США не оказывают сдерживающего воздействия на российское руководство. В ответ на это замгоссекретаря выступила с утверждением, что президент РФ Владимир Путин "не заботится о своем народе и своей стране".Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена про "геноцид" украинцев, заявил в среду, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.Байден в апреле 2021 года официально признал геноцид армян. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html

https://ria.ru/20220413/ukraintsy-1783344379.html

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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