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Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2022
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Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ
Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2022
Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ
Страны Евросоюза планируют поэтапный запрет на российскую нефть, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:45
2022-04-14T22:34
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза планируют поэтапный запрет на российскую нефть, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.На прошлой неделе ЕС ввел в действие пятый пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от российского угля — его импорт запретят только с августа. Судя по всему, аналогичные меры последуют и в отношении нефти, отмечает издание."Об этом заявили официальные лица ЕС и дипломаты. Этот подход призван дать Германии, в частности, время для поиска альтернативных поставщиков", — говорится в публикации.По словам источников, вопрос об эмбарго вынесут на обсуждение после 24 апреля, когда состоится второй тур выборов президента Франции — чтобы возможный рост цен на топливо не повлиял на результат голосования.Частью запрета на российскую нефть будет переходный период длиной как минимум в месяц, добавили собеседники газеты.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
20:45 14.04.2022 (обновлено: 22:34 14.04.2022)
 
Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ

The New York Times: страны Евросоюза намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза планируют поэтапный запрет на российскую нефть, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
На прошлой неделе ЕС ввел в действие пятый пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от российского угля — его импорт запретят только с августа. Судя по всему, аналогичные меры последуют и в отношении нефти, отмечает издание.
"Об этом заявили официальные лица ЕС и дипломаты. Этот подход призван дать Германии, в частности, время для поиска альтернативных поставщиков", — говорится в публикации.
По словам источников, вопрос об эмбарго вынесут на обсуждение после 24 апреля, когда состоится второй тур выборов президента Франции — чтобы возможный рост цен на топливо не повлиял на результат голосования.
Частью запрета на российскую нефть будет переходный период длиной как минимум в месяц, добавили собеседники газеты.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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