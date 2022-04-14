20:45 14.04.2022 (обновлено: 22:34 14.04.2022)
Страны ЕС хотят принять поэтапный запрет на российскую нефть, пишут СМИ
The New York Times: страны Евросоюза намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза планируют поэтапный запрет на российскую нефть, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
На прошлой неделе ЕС ввел в действие пятый пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от российского угля — его импорт запретят только с августа. Судя по всему, аналогичные меры последуют и в отношении нефти, отмечает издание.
"Об этом заявили официальные лица ЕС и дипломаты. Этот подход призван дать Германии, в частности, время для поиска альтернативных поставщиков", — говорится в публикации.
По словам источников, вопрос об эмбарго вынесут на обсуждение после 24 апреля, когда состоится второй тур выборов президента Франции — чтобы возможный рост цен на топливо не повлиял на результат голосования.
Частью запрета на российскую нефть будет переходный период длиной как минимум в месяц, добавили собеседники газеты.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.