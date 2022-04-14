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Правительство разработает план развития нефте- и газотранспортной системы - РИА Новости, 14.04.2022
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Правительство разработает план развития нефте- и газотранспортной системы
Правительство разработает план развития нефте- и газотранспортной системы - РИА Новости, 14.04.2022
Правительство разработает план развития нефте- и газотранспортной системы
Правительство разработает к 1 июня план развития нефте- и газотранспортной системы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:16
2022-04-14T17:51
экономика
восточная сибирь
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство разработает к 1 июня план развития нефте- и газотранспортной системы России, заявил президент РФ Владимир Путин."Я прошу правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать", - сказал Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.Президент также отметил, что для стимулирования импортозамещения в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, нужно проанализировать потребности и интересы компаний. "В этой связи считаю правильным проработать варианты консолидации спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать своего рода общие пакеты заказов на проектирование и изготовление именно той продукции, техники и оборудования, которые необходимы всем нашим энергетическим компаниям", - указал Путин.Он также поручил до конца года провести переход от иностранных систем стандартизации и сертификации в ТЭК на отечественные системы.Президент добавил, что необходимо предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин."В том числе, нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Как раз то, о чем мы только что говорили, завершая наше совещание", - сказал Путин.
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экономика, восточная сибирь, владимир путин
17:16 14.04.2022 (обновлено: 17:51 14.04.2022)
 
Правительство разработает план развития нефте- и газотранспортной системы

Правительство к 1 июня разработает план развития нефте- и газотранспортной системы

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на нефтепроводе
Рабочий проводит контроль на нефтепроводе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на нефтепроводе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство разработает к 1 июня план развития нефте- и газотранспортной системы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я прошу правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать", - сказал Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.
Президент также отметил, что для стимулирования импортозамещения в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, нужно проанализировать потребности и интересы компаний. "В этой связи считаю правильным проработать варианты консолидации спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать своего рода общие пакеты заказов на проектирование и изготовление именно той продукции, техники и оборудования, которые необходимы всем нашим энергетическим компаниям", - указал Путин.
Он также поручил до конца года провести переход от иностранных систем стандартизации и сертификации в ТЭК на отечественные системы.
Президент добавил, что необходимо предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В том числе, нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Как раз то, о чем мы только что говорили, завершая наше совещание", - сказал Путин.
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ЭкономикаВосточная СибирьВладимир Путин
 
 
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