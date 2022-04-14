https://ria.ru/20220414/neft-1783434733.html

СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти

СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти

Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:42

2022-04-14T01:42

2022-04-14T01:48

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Отмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции. "Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая", - заявили в компании.В то же время крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил агентству, что "значительно сократит (закупки нефти РФ - ред.) во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств", при этом отказавшись давать комментарии по конкретной дате - 15 мая.Как пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".В среду агентство Блумберг передавало, что швейцарско-нидерландская Vitol Group намерена к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.В начале марта трейдер Trafigura сообщил о заморозке своих инвестиций в России, а также начал рассматривать варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл", реализуемом "Роснефтью".Еврокомиссия сообщала, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. Совет ЕС 8 апреля утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.

https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html

https://ria.ru/20220413/energoresursy-1783333091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия, украина, в мире