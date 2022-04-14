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СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти - РИА Новости, 14.04.2022
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СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти
СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти
Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T01:42
2022-04-14T01:48
экономика
цены на нефть
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Отмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции. "Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая", - заявили в компании.В то же время крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил агентству, что "значительно сократит (закупки нефти РФ - ред.) во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств", при этом отказавшись давать комментарии по конкретной дате - 15 мая.Как пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".В среду агентство Блумберг передавало, что швейцарско-нидерландская Vitol Group намерена к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.В начале марта трейдер Trafigura сообщил о заморозке своих инвестиций в России, а также начал рассматривать варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл", реализуемом "Роснефтью".Еврокомиссия сообщала, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. Совет ЕС 8 апреля утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html
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экономика, цены на нефть, россия, украина, в мире
01:42 14.04.2022 (обновлено: 01:48 14.04.2022)
 
СМИ: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти

Reuters: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции. "Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая", - заявили в компании.
В то же время крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил агентству, что "значительно сократит (закупки нефти РФ - ред.) во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств", при этом отказавшись давать комментарии по конкретной дате - 15 мая.
Как пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".
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В начале марта трейдер Trafigura сообщил о заморозке своих инвестиций в России, а также начал рассматривать варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл", реализуемом "Роснефтью".
Еврокомиссия сообщала, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. Совет ЕС 8 апреля утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
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