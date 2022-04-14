https://ria.ru/20220414/natsvalyuta-1783529414.html

Путин поручил подготовить рынок к переходу на расчеты в нацвалютах

Путин поручил подготовить рынок к переходу на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 14.04.2022

Путин поручил подготовить рынок к переходу на расчеты в нацвалютах

Российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:49

2022-04-14T14:49

2022-04-14T16:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.Глава государства подчеркнул, что отказ от ненадежных валютных юрисдикций — стратегическая задача. По его словам, это важно для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей "с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией".Путин отметил, что российский нефтегазовый сектор столкнулся с проблемами, самая острая из которых связана с нарушением логистики экспортных поставок. Кроме того, наблюдаются сбои в оплате российских энергоресурсов — банки из недружественных стран задерживают перевод платежей.При этом сами недружественные страны признают, что не могут обойтись без поставок из России, в частности без природного газа, продолжил президент."Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики", — сказал Путин.Тем не менее, добавил он, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских нефти и газа, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами взвинчивают цены, прежде всего для собственных граждан."Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными — и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", — подчеркнул глава государства.Но в обозримой перспективе поставки на запад все-таки будут сокращаться, поэтому необходимо диверсифицировать экспорт, считает Путин."Шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству", — сказал он.Кроме того, президент призвал обеспечить устойчивое снабжение внутреннего рынка, а чтобы простимулировать внутренний спрос — добиться снижения цен там, где это возможно.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html

https://ria.ru/20220414/gaz-1783434893.html

https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html

https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html

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Путин о переходе на рубли на российском рынке Президент Владимир Путин провел совещание о ситуации в нефтегазовом секторе. 2022-04-14T14:49 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин