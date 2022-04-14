https://ria.ru/20220414/nato-1783461913.html

При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев

При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022

При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше "официально зарегистрированных противников", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:25

2022-04-14T10:25

2022-04-14T11:57

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше "официально зарегистрированных противников", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.По его словам, сам альянс готов принять эти страны "под белы рученьки" — быстро и с минимумом бюрократии. "Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", — считает политик.По словам экс-президента, "нет смысла рассуждать" о влиянии российской военной операции на Украине на намерения властей этих стран вступить в НАТО. Медведев предполагает, что этот вопрос появился бы в любом случае."Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная", — написал Медведев.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220414/nato-1783462397.html

https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, швеция, нато, дмитрий медведев, сша, дмитрий песков