https://ria.ru/20220414/nato-1783461913.html
При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев
При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022
При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев
После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше "официально зарегистрированных противников", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:25
2022-04-14T10:25
2022-04-14T11:57
в мире
финляндия
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дмитрий медведев
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше "официально зарегистрированных противников", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.По его словам, сам альянс готов принять эти страны "под белы рученьки" — быстро и с минимумом бюрократии. "Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", — считает политик.По словам экс-президента, "нет смысла рассуждать" о влиянии российской военной операции на Украине на намерения властей этих стран вступить в НАТО. Медведев предполагает, что этот вопрос появился бы в любом случае."Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная", — написал Медведев.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220414/nato-1783462397.html
https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, швеция, нато, дмитрий медведев, сша, дмитрий песков
10:25 14.04.2022 (обновлено: 11:57 14.04.2022)
При расширении НАТО у России станет больше противников, заявил Медведев
Медведев: если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, у России станет больше противников
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше "официально зарегистрированных противников", написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале
.
По его словам, сам альянс готов принять эти страны "под белы рученьки" — быстро и с минимумом бюрократии.
"Своё Welcome! представителям Северной Европы США
сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России
станет больше официально зарегистрированных противников", — считает политик.
По словам экс-президента, "нет смысла рассуждать" о влиянии российской военной операции на Украине на намерения властей этих стран вступить в НАТО. Медведев предполагает, что этот вопрос появился бы в любом случае.
"Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная", — написал Медведев.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.
В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.