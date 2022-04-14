10:24 14.04.2022 (обновлено: 10:34 14.04.2022)
Мнение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО расколото, заявил Медведев
Зампред СБ Медведев: в Швеции и Финляндии мнение о необходимости вступить в НАТО расколото
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Общественное мнение в Швеции и Финляндии о необходимости вступить в НАТО расколото примерно пополам, Россия будет надеяться, что разум победит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам. И это при максимальных усилиях доморощенных пропагандистов. Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, "он сам пришёл", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.
В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
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