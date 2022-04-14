https://ria.ru/20220414/nato-1783461772.html

Мнение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО расколото, заявил Медведев

Мнение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО расколото, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2022

Мнение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО расколото, заявил Медведев

Общественное мнение в Швеции и Финляндии о необходимости вступить в НАТО расколото примерно пополам, Россия будет надеяться, что разум победит, заявил зампред... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:24

2022-04-14T10:24

2022-04-14T10:34

дмитрий медведев

политика

швеция

финляндия

нато

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Общественное мнение в Швеции и Финляндии о необходимости вступить в НАТО расколото примерно пополам, Россия будет надеяться, что разум победит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам. И это при максимальных усилиях доморощенных пропагандистов. Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, "он сам пришёл", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, швеция, финляндия, нато