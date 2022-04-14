https://ria.ru/20220414/nasa-1783614544.html

"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях

"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях - РИА Новости, 14.04.2022

"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях

Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:03

2022-04-14T21:03

2022-04-14T23:45

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю сумму в рублях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам главы "Роскосмоса", американские партнеры ссылаются на "логистические проблемы" и обещают вернуть всю сумму в мае. При этом Рогозин подчеркнул, что не сомневается: госкорпорация получит ее именно в рублях.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, с 1 апреля вступил в силу порядок расчетов в рублях за газ для недружественных стран. Российские власти не исключали, что эта схема будет распространяться и на другие товары. Рогозин, в частности, уже заявлял о том, что "Роскосмос" будет все международные контракты заключать в рублях.

https://ria.ru/20220414/natsvalyuta-1783529414.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, в мире