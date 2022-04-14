21:03 14.04.2022 (обновлено: 23:45 14.04.2022)
"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях
Рогозин: "Роскосмос" получит оплату за полет астронавта НАСА в мае в рублях
Центр НАСА в штате Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю сумму в рублях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полет астронавта Ванде Хая, <…> они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, два миллиарда рублей", — сказал он.
По словам главы "Роскосмоса", американские партнеры ссылаются на "логистические проблемы" и обещают вернуть всю сумму в мае. При этом Рогозин подчеркнул, что не сомневается: госкорпорация получит ее именно в рублях.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, с 1 апреля вступил в силу порядок расчетов в рублях за газ для недружественных стран. Российские власти не исключали, что эта схема будет распространяться и на другие товары. Рогозин, в частности, уже заявлял о том, что "Роскосмос" будет все международные контракты заключать в рублях.