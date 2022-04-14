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"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях - РИА Новости, 14.04.2022
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Наука
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"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях
"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях - РИА Новости, 14.04.2022
"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях
Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:03
2022-04-14T23:45
наука
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю сумму в рублях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам главы "Роскосмоса", американские партнеры ссылаются на "логистические проблемы" и обещают вернуть всю сумму в мае. При этом Рогозин подчеркнул, что не сомневается: госкорпорация получит ее именно в рублях.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, с 1 апреля вступил в силу порядок расчетов в рублях за газ для недружественных стран. Российские власти не исключали, что эта схема будет распространяться и на другие товары. Рогозин, в частности, уже заявлял о том, что "Роскосмос" будет все международные контракты заключать в рублях.
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космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, в мире
21:03 14.04.2022 (обновлено: 23:45 14.04.2022)
 
"Роскосмос" ждет оплаты за полет астронавта НАСА в рублях

Рогозин: "Роскосмос" получит оплату за полет астронавта НАСА в мае в рублях

CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в штате Флорида, США
Центр НАСА в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в штате Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская компания пока не расплатилась за полет астронавта Ванде Хая на Международную космическую станцию, но в "Роскосмосе" ожидают, что в мае получат всю сумму в рублях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полет астронавта Ванде Хая, <…> они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, два миллиарда рублей", — сказал он.

По словам главы "Роскосмоса", американские партнеры ссылаются на "логистические проблемы" и обещают вернуть всю сумму в мае. При этом Рогозин подчеркнул, что не сомневается: госкорпорация получит ее именно в рублях.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, с 1 апреля вступил в силу порядок расчетов в рублях за газ для недружественных стран. Российские власти не исключали, что эта схема будет распространяться и на другие товары. Рогозин, в частности, уже заявлял о том, что "Роскосмос" будет все международные контракты заключать в рублях.
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