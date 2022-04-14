https://ria.ru/20220414/nalog-1783486120.html

Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое

Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое - РИА Новости, 14.04.2022

Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое

Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:03

2022-04-14T12:03

2022-04-14T12:03

экономика

игорь брынцалов

андрей воробьев

московская областная дума

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Такое предложение ранее внёс губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.В рамках новой статьи 26.37 "Льготы, предоставляемые организациям сферы информационно-коммуникационных технологий", в региональном законе "О льготном налогообложении в Московской области", льгота предоставляется тем организациям, у кого есть государственная аккредитация и чья доля доходов от реализации IT-технологий составляет не менее 90%. Возможность предоставляется на три года, прозвучало на заседании.

https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, игорь брынцалов, андрей воробьев, московская областная дума