https://ria.ru/20220414/nalog-1783486120.html
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое - РИА Новости, 14.04.2022
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:03
2022-04-14T12:03
2022-04-14T12:03
экономика
игорь брынцалов
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Такое предложение ранее внёс губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.В рамках новой статьи 26.37 "Льготы, предоставляемые организациям сферы информационно-коммуникационных технологий", в региональном законе "О льготном налогообложении в Московской области", льгота предоставляется тем организациям, у кого есть государственная аккредитация и чья доля доходов от реализации IT-технологий составляет не менее 90%. Возможность предоставляется на три года, прозвучало на заседании.
https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь брынцалов, андрей воробьев, московская областная дума
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
Мособлдума приняла закон, вдвое сокращающий налог на имущество IT-организаций