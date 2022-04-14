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Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое - РИА Новости, 14.04.2022
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Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое - РИА Новости, 14.04.2022
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое
Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:03
2022-04-14T12:03
экономика
игорь брынцалов
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Такое предложение ранее внёс губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.В рамках новой статьи 26.37 "Льготы, предоставляемые организациям сферы информационно-коммуникационных технологий", в региональном законе "О льготном налогообложении в Московской области", льгота предоставляется тем организациям, у кого есть государственная аккредитация и чья доля доходов от реализации IT-технологий составляет не менее 90%. Возможность предоставляется на три года, прозвучало на заседании.
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экономика, игорь брынцалов, андрей воробьев, московская областная дума
12:03 14.04.2022
 
Налог на имущество IT-организаций в Подмосковье снизили вдвое

Мособлдума приняла закон, вдвое сокращающий налог на имущество IT-организаций

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мособлдума в трех чтениях приняла закон, вдвое сокращающий в регионе налог на имущество IT-организаций.
"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Такое предложение ранее внёс губернатор области Андрей Воробьёв в ходе совещания с региональными министрами и главами округов.
В рамках новой статьи 26.37 "Льготы, предоставляемые организациям сферы информационно-коммуникационных технологий", в региональном законе "О льготном налогообложении в Московской области", льгота предоставляется тем организациям, у кого есть государственная аккредитация и чья доля доходов от реализации IT-технологий составляет не менее 90%. Возможность предоставляется на три года, прозвучало на заседании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
 
ЭкономикаИгорь БрынцаловАндрей ВоробьевМосковская областная дума
 
 
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