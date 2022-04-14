https://ria.ru/20220414/nagrada-1783454445.html

Командующий ЦВО наградил участников спецоперации орденами и медалями

Командующий ЦВО наградил участников спецоперации орденами и медалями - РИА Новости, 14.04.2022

Командующий ЦВО наградил участников спецоперации орденами и медалями

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:38

2022-04-14T09:38

2022-04-14T09:50

владимир путин

александр лапин

донбасс

украина

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам спецоперации на Украине, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции", - сказали в министерстве.Командующий лично прикрепил на форму каждому военному Ордена мужества, медали "За отвагу" и "Жукова"."Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага", - сказал Лапин.Другие детали не раскрываются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 13 апреля, с начала операции уничтожено 89% танков и других бронированных машин Украины (2169 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 69% парка вертолетов (103 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220413/podvigi-1783312760.html

https://ria.ru/20220408/nagrady-1782593955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, александр лапин, донбасс, украина, россия