Немцев предупредили о нехватке мяса
В Ассоциации фермеров Германии заявили о риске дефицита мясной продукции
Супермаркет в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.
Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.
По словам Хеммерлинга, дефицит в обозримом будущем может коснуться мясной продукции. Так, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, поэтому свиноводство в Германии сократилось, и хотя к настоящему времени цены снова выросли, одновременно сильно подорожали и корма.
Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней не имеет смысла. По этой причине фермеры теперь содержат меньше животных.
"Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше", - предупредил Хеммерлинг.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.