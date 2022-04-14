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Немцев предупредили о нехватке мяса - РИА Новости, 14.04.2022
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Немцев предупредили о нехватке мяса
Немцев предупредили о нехватке мяса - РИА Новости, 14.04.2022
Немцев предупредили о нехватке мяса
В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:07
2022-04-14T03:07
в мире
украина
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.По словам Хеммерлинга, дефицит в обозримом будущем может коснуться мясной продукции. Так, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, поэтому свиноводство в Германии сократилось, и хотя к настоящему времени цены снова выросли, одновременно сильно подорожали и корма.Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней не имеет смысла. По этой причине фермеры теперь содержат меньше животных."Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше", - предупредил Хеммерлинг.Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
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в мире, украина, сша, россия, германия, санкции в отношении россии
03:07 14.04.2022
 
Немцев предупредили о нехватке мяса

В Ассоциации фермеров Германии заявили о риске дефицита мясной продукции

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Супермаркет в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В ближайшие месяцы немцы могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции, сообщил в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.
Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.
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По словам Хеммерлинга, дефицит в обозримом будущем может коснуться мясной продукции. Так, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, поэтому свиноводство в Германии сократилось, и хотя к настоящему времени цены снова выросли, одновременно сильно подорожали и корма.
Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней не имеет смысла. По этой причине фермеры теперь содержат меньше животных.
"Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше", - предупредил Хеммерлинг.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
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