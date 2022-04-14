Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/myaso-1783436113.html
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса - РИА Новости, 14.04.2022
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса
Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T02:20
2022-04-14T02:26
россия
европа
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/65/1020576566_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68dbb9367982eceddcc1d5d1224d5c2d.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие" из-за ситуации на Украине.Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.По мнению статс-секретаря, сокращение потребления мяса в Германии и Европе может помочь освободить больше пахотных земель, в том числе в странах, из которых импортируется мясо."Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", - добавил он.Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что власти страны в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей.
https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/65/1020576566_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f1c4b68f1026027eb90a2a7bdb2398bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, в мире
02:20 14.04.2022 (обновлено: 02:26 14.04.2022)
 
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса

Статс-секретарь Германии Аннен призвал есть меньше мяса для освобождения пахотных земель

© AP Photo / dpa, David EbenerТрактор на поле в Германии
Трактор на поле в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / dpa, David Ebener
Трактор на поле в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие" из-за ситуации на Украине.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
"Я тот, кто с большим удовольствием съедает кусок мяса, и я не хочу никому запрещать есть мясо... Однако важно указать на то, что очень большая часть мирового производства зерна... в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов", - отметил Аннен в интервью порталу Euractiv.
По мнению статс-секретаря, сокращение потребления мяса в Германии и Европе может помочь освободить больше пахотных земель, в том числе в странах, из которых импортируется мясо.
"Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", - добавил он.
Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что власти страны в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей.
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
01:31
Антироссийские санкции обернулись для Британии "мрачными прогнозами"
 
РоссияЕвропаГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала