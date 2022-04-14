https://ria.ru/20220414/myaso-1783436113.html

В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса

В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса - РИА Новости, 14.04.2022

В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса

Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T02:20

2022-04-14T02:20

2022-04-14T02:26

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие" из-за ситуации на Украине.Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.По мнению статс-секретаря, сокращение потребления мяса в Германии и Европе может помочь освободить больше пахотных земель, в том числе в странах, из которых импортируется мясо."Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", - добавил он.Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что власти страны в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей.

https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

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Максим Горбачев

россия, европа, германия, в мире