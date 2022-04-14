02:20 14.04.2022 (обновлено: 02:26 14.04.2022)
В правительстве Германии призвали немцев есть меньше мяса
Статс-секретарь Германии Аннен призвал есть меньше мяса для освобождения пахотных земель
© AP Photo / dpa, David EbenerТрактор на поле в Германии
© AP Photo / dpa, David Ebener
Трактор на поле в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие" из-за ситуации на Украине.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
"Я тот, кто с большим удовольствием съедает кусок мяса, и я не хочу никому запрещать есть мясо... Однако важно указать на то, что очень большая часть мирового производства зерна... в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов", - отметил Аннен в интервью порталу Euractiv.
"Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", - добавил он.
Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что власти страны в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей.