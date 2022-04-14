https://ria.ru/20220414/mvf-1783567992.html

Литовские министры призвали остановить членство России в МВФ и ВБ

Литовские министры призвали остановить членство России в МВФ и ВБ - РИА Новости, 14.04.2022

Литовские министры призвали остановить членство России в МВФ и ВБ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр финансов Гинтаре Скайсте обратились к коллегам из стран "большой семерки" с призывом бессрочно... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:53

2022-04-14T16:53

2022-04-14T16:53

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

украина

мвф

всемирный банк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр финансов Гинтаре Скайсте обратились к коллегам из стран "большой семерки" с призывом бессрочно остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, сообщает пресс-служба литовского МИД."Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и министр финансов Гинтаре Скайсте обратились к министрам иностранных дел и финансов стран большой семерки с призывом немедленно бессрочно остановить членство... России и Белоруссии в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и группу Всемирного банка", - говорится в сообщении.В обращении министров отмечается, что приостановка членства лишит Россию и Белоруссию возможности пользоваться специальными правами на займы в МВФ. Министры также подчеркнули, что, хотя Всемирный банк ограничил операции в России и Белоруссии с начала спецоперации на Украине, необходимо принять дальнейшие меры и ввести более строгие рестрикции в отношении этих стран.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783426914.html

https://ria.ru/20220408/spch-1782474092.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, украина, мвф, всемирный банк, санкции в отношении россии