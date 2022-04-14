Литовские министры призвали остановить членство России в МВФ и ВБ
Литовские министры призвали остановить членство России и Белоруссии в МВФ и ВБ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр финансов Гинтаре Скайсте обратились к коллегам из стран "большой семерки" с призывом бессрочно остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, сообщает пресс-служба литовского МИД.
"Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и министр финансов Гинтаре Скайсте обратились к министрам иностранных дел и финансов стран большой семерки с призывом немедленно бессрочно остановить членство... России и Белоруссии в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и группу Всемирного банка", - говорится в сообщении.
В обращении министров отмечается, что приостановка членства лишит Россию и Белоруссию возможности пользоваться специальными правами на займы в МВФ. Министры также подчеркнули, что, хотя Всемирный банк ограничил операции в России и Белоруссии с начала спецоперации на Украине, необходимо принять дальнейшие меры и ввести более строгие рестрикции в отношении этих стран.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.