https://ria.ru/20220414/muzei-1783595031.html

В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям

В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям - РИА Новости, 14.04.2022

В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям

Маршрут по литературным музеям России будет создан в этом году, школьники смогут по нему проехать с 2023 года, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:40

2022-04-14T18:40

2022-04-14T18:41

культура

куда поехать в выходные

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

маршруты

новости - туризм

новости культуры

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Маршрут по литературным музеям России будет создан в этом году, школьники смогут по нему проехать с 2023 года, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова."Он (литературный маршрут – Прим. ред.) будет создан в этом году… У нас в 2023 году по литературному маршруту, по разным его сегментам, должны поехать дети по программе "Моя Россия", уже так мощно, большими квотами", — сказала Манилова на конференции "Музейные маршруты России".Она отметила, что у этого маршрута большие социокультурные и политические задачи. По ее словам, реализация проекта начнется с четырех федеральных округов – Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского.Манилова уточнила, что в начале лета в Орле будут рассмотрены предложения и презентации литературного маршрута. "По итогам этого мероприятия, дискуссионного, экспертного, мы утвердим этот маршрут, вручим его российскому Союзу туриндустрии, нашему партнеру по детскому туризму, и с 2023 года наши дети получат совершенно новые, уникальные возможности изучать школьный предмет литературы", — объяснила Манилова.

https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

куда поехать в выходные, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), маршруты, новости - туризм, новости культуры