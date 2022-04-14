https://ria.ru/20220414/muzei-1783595031.html
В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям
В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям - РИА Новости, 14.04.2022
В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям
Маршрут по литературным музеям России будет создан в этом году, школьники смогут по нему проехать с 2023 года, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:40
2022-04-14T18:40
2022-04-14T18:41
культура
куда поехать в выходные
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Маршрут по литературным музеям России будет создан в этом году, школьники смогут по нему проехать с 2023 года, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова."Он (литературный маршрут – Прим. ред.) будет создан в этом году… У нас в 2023 году по литературному маршруту, по разным его сегментам, должны поехать дети по программе "Моя Россия", уже так мощно, большими квотами", — сказала Манилова на конференции "Музейные маршруты России".Она отметила, что у этого маршрута большие социокультурные и политические задачи. По ее словам, реализация проекта начнется с четырех федеральных округов – Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского.Манилова уточнила, что в начале лета в Орле будут рассмотрены предложения и презентации литературного маршрута. "По итогам этого мероприятия, дискуссионного, экспертного, мы утвердим этот маршрут, вручим его российскому Союзу туриндустрии, нашему партнеру по детскому туризму, и с 2023 года наши дети получат совершенно новые, уникальные возможности изучать школьный предмет литературы", — объяснила Манилова.
https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать в выходные, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), маршруты, новости - туризм, новости культуры
18:40 14.04.2022 (обновлено: 18:41 14.04.2022)
В России будет создан уникальный маршрут по литературным музеям
Минкульт сообщил, что в этом году будет создан маршрут по литературным музеям России
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Маршрут по литературным музеям России будет создан в этом году, школьники смогут по нему проехать с 2023 года, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.
"Он (литературный маршрут – Прим. ред.) будет создан в этом году… У нас в 2023 году по литературному маршруту, по разным его сегментам, должны поехать дети по программе "Моя Россия", уже так мощно, большими квотами", — сказала Манилова на конференции "Музейные маршруты России".
Она отметила, что у этого маршрута большие социокультурные и политические задачи. По ее словам, реализация проекта начнется с четырех федеральных округов – Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского.
Манилова уточнила, что в начале лета в Орле будут рассмотрены предложения и презентации литературного маршрута. "По итогам этого мероприятия, дискуссионного, экспертного, мы утвердим этот маршрут, вручим его российскому Союзу туриндустрии, нашему партнеру по детскому туризму, и с 2023 года наши дети получат совершенно новые, уникальные возможности изучать школьный предмет литературы", — объяснила Манилова.