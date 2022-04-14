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На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас - РИА Новости, 14.04.2022
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На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас
На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас - РИА Новости, 14.04.2022
На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас
Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:42
2022-04-14T09:18
ка-27
крейсер "москва"
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Министерстве обороны России.Экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.История корабляКрейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" в 1990-х годах унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.В 2018-2020 годах на "Москве" провели масштабную работу по ремонту и модернизации. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.После этого источник в силовых структурах Крыма заявил РИА Новости, что крейсер останется флагманом Черноморского флота.Проект "Атлант"Ракетные крейсера проекта 1164 "Атлант" — серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, занимающие промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа "Киров" проекта 1144 "Орлан" и эскадренными миноносцами типа "Современный" проекта 956 "Сарыч".Водоизмещение "Атлантов" составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артиллерийская система АК-130, зенитно-ракетный комплекс С-300Ф "Форт", два ЗРК "Оса-МА", торпеды 533 миллиметра, шесть зенитно-артиллерийских комплексов АК-630, два реактивных бомбомета РБУ-6000, вертолет Ка-27.Помимо "Москвы", в состав российского флота входят еще два крейсера этого проекта — "Маршал Устинов" на Северном флоте и "Варяг", являющий флагманом Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20220412/bayraktar-1783026545.html
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ка-27, крейсер "москва", происшествия
03:42 14.04.2022 (обновлено: 09:18 14.04.2022)
 
На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас

На борту ракетного крейсера Черноморского флота "Москва" после пожара взорвался боезапас

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва"
Ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Ракетный крейсер "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", - говорится в сообщении.
Экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.

История корабля

Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" в 1990-х годах унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.
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В 2018-2020 годах на "Москве" провели масштабную работу по ремонту и модернизации. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.
После этого источник в силовых структурах Крыма заявил РИА Новости, что крейсер останется флагманом Черноморского флота.

Проект "Атлант"

Ракетные крейсера проекта 1164 "Атлант" — серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, занимающие промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа "Киров" проекта 1144 "Орлан" и эскадренными миноносцами типа "Современный" проекта 956 "Сарыч".
Водоизмещение "Атлантов" составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артиллерийская система АК-130, зенитно-ракетный комплекс С-300Ф "Форт", два ЗРК "Оса-МА", торпеды 533 миллиметра, шесть зенитно-артиллерийских комплексов АК-630, два реактивных бомбомета РБУ-6000, вертолет Ка-27.
Помимо "Москвы", в состав российского флота входят еще два крейсера этого проекта — "Маршал Устинов" на Северном флоте и "Варяг", являющий флагманом Тихоокеанского флота.
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