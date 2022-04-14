https://ria.ru/20220414/moryaki-1783509749.html
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны - РИА Новости, 14.04.2022
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:30
2022-04-14T13:30
2022-04-14T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Уже первая часть, первая партия выехала вчера транзитом через территорию РФ, кто-то домой, кто-то, кто гражданин РФ, на территорию (России)", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр
13:30 14.04.2022 (обновлено: 13:39 14.04.2022)
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Первая группа эвакуированных из Мариуполя иностранных моряков выехала в свои страны