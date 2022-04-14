https://ria.ru/20220414/moryaki-1783509749.html

Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны

Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны - РИА Новости, 14.04.2022

Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны

Первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:30

2022-04-14T13:30

2022-04-14T13:39

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первая группа иностранных моряков, эвакуированных из порта Мариуполя, выехала в свои страны через Россию, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Уже первая часть, первая партия выехала вчера транзитом через территорию РФ, кто-то домой, кто-то, кто гражданин РФ, на территорию (России)", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

россия

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр