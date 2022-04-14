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Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС - РИА Новости, 14.04.2022
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Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС - РИА Новости, 14.04.2022
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС
Контакты между Россией и США по ряду тем сохраняются, в том числе по вопросу работы МКС, однако "бизнеса как обычно" уже нет, заявил советник американского... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:24
2022-04-14T15:43
космос - риа наука
россия
сша
международная космическая станция (мкс)
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Контакты между Россией и США по ряду тем сохраняются, в том числе по вопросу работы МКС, однако "бизнеса как обычно" уже нет, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Один из примеров того, где у нас сохраняется сотрудничество с Россией – это ядерная программа Ирана. И ситуация не обстоит таким образом, что американские дипломаты вообще не вступают в контакт с российскими дипломатами. Однако ни в одной сфере у нас нет "бизнеса как обычно", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.Он добавил, что США и РФ по-прежнему контактируют по вопросам, связанным с работой МКС. "Мы делали это даже во времена холодной войны", - отметил представитель Белого дома.
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космос - риа наука, россия, сша, международная космическая станция (мкс), в мире
15:24 14.04.2022 (обновлено: 15:43 14.04.2022)
 
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС

Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу работы МКС

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Контакты между Россией и США по ряду тем сохраняются, в том числе по вопросу работы МКС, однако "бизнеса как обычно" уже нет, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Один из примеров того, где у нас сохраняется сотрудничество с Россией – это ядерная программа Ирана. И ситуация не обстоит таким образом, что американские дипломаты вообще не вступают в контакт с российскими дипломатами. Однако ни в одной сфере у нас нет "бизнеса как обычно", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.
Он добавил, что США и РФ по-прежнему контактируют по вопросам, связанным с работой МКС. "Мы делали это даже во времена холодной войны", - отметил представитель Белого дома.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 09:24
США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАМеждународная космическая станция (МКС)В мире
 
 
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