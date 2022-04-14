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Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС - РИА Новости, 14.04.2022
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС
Контакты между Россией и США по ряду тем сохраняются, в том числе по вопросу работы МКС, однако "бизнеса как обычно" уже нет, заявил советник американского... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:24
2022-04-14T15:24
2022-04-14T15:43
космос - риа наука
россия
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международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Контакты между Россией и США по ряду тем сохраняются, в том числе по вопросу работы МКС, однако "бизнеса как обычно" уже нет, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Один из примеров того, где у нас сохраняется сотрудничество с Россией – это ядерная программа Ирана. И ситуация не обстоит таким образом, что американские дипломаты вообще не вступают в контакт с российскими дипломатами. Однако ни в одной сфере у нас нет "бизнеса как обычно", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.Он добавил, что США и РФ по-прежнему контактируют по вопросам, связанным с работой МКС. "Мы делали это даже во времена холодной войны", - отметил представитель Белого дома.
https://ria.ru/20220402/kosmos-1781418708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, международная космическая станция (мкс), в мире
15:24 14.04.2022 (обновлено: 15:43 14.04.2022)
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу МКС
Белый дом продолжает контакты с Кремлем, в том числе по вопросу работы МКС