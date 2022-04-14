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Азаров считает, что Медведчука пытают, но не будут убивать - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783557437.html
Азаров считает, что Медведчука пытают, но не будут убивать
Азаров считает, что Медведчука пытают, но не будут убивать - РИА Новости, 14.04.2022
Азаров считает, что Медведчука пытают, но не будут убивать
Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости выразил мнение, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:21
2022-04-14T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
виктор медведчук
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости выразил мнение, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука киевские власти не убьют, но он подвергается пыткам.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков."Я не думаю, что эта хунта решится, этот режим решится на физическое устранение Медведчука", - сказал Аазаров, отвечая на вопрос, есть ли реальная угроза жизни украинского политика. При этом он добавил, что "к большому сожалению видно на фото, что эти негодяи, так сказать, пошли на применение физических методов воздействия". "Я не думаю, что с Виктором что-нибудь случится в плане его физической ликвидации", - отметил бывший премьер Украины.Азаров сомневается, что Медведчука арестовали недавно. "Я не думаю, что его только вчера арестовали, по нему видно, что он там в застенках этих ну минимум недели три. Он, может быть, даже когда он исчез, никуда он не исчез, он просто был арестован, скорее всего, и с тех пор находился в этих застенках", - сказал он. "То есть это не один день, это достаточное количество суток издевательств беспрерывных. Еще раз повторяю, эти люди способны на все. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на все остальное их никто не удержит", - добавил Азаров."Но то, что они, так сказать, издеваются над ним, у меня нет сомнений. И остановить их могут только американцы", - уверен экс-премьер Украины.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html
https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html
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в мире, украина, виктор медведчук, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
16:21 14.04.2022 (обновлено: 16:30 14.04.2022)
 
Азаров считает, что Медведчука пытают, но не будут убивать

Экс-премьер Украины Азаров считает, что угрозы жизни Медведчука нет, но его пытают

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости выразил мнение, что главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука киевские власти не убьют, но он подвергается пыткам.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
Кадр из видеообращения жены украинского политика Виктора Медведчука к президенту Украины Зеленскому
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Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану
"Я не думаю, что эта хунта решится, этот режим решится на физическое устранение Медведчука", - сказал Аазаров, отвечая на вопрос, есть ли реальная угроза жизни украинского политика. При этом он добавил, что "к большому сожалению видно на фото, что эти негодяи, так сказать, пошли на применение физических методов воздействия". "Я не думаю, что с Виктором что-нибудь случится в плане его физической ликвидации", - отметил бывший премьер Украины.
Азаров сомневается, что Медведчука арестовали недавно. "Я не думаю, что его только вчера арестовали, по нему видно, что он там в застенках этих ну минимум недели три. Он, может быть, даже когда он исчез, никуда он не исчез, он просто был арестован, скорее всего, и с тех пор находился в этих застенках", - сказал он. "То есть это не один день, это достаточное количество суток издевательств беспрерывных. Еще раз повторяю, эти люди способны на все. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на все остальное их никто не удержит", - добавил Азаров.
"Но то, что они, так сказать, издеваются над ним, у меня нет сомнений. И остановить их могут только американцы", - уверен экс-премьер Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 02:58
Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВиктор МедведчукНиколай Азаров (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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