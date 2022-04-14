https://ria.ru/20220414/matkapital-1783554988.html

Россияне получили более 12 миллионов сертификатов на материнский капитал

Россияне получили более 12 миллионов сертификатов на материнский капитал - РИА Новости, 14.04.2022

Россияне получили более 12 миллионов сертификатов на материнский капитал

Более 12 миллионов россиян получили сертификаты на получение материнского капитала за время действия программы, общий объем средств составил около 3,5 триллиона РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:09

2022-04-14T16:09

2022-04-14T16:09

общество

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 12 миллионов россиян получили сертификаты на получение материнского капитала за время действия программы, общий объем средств составил около 3,5 триллиона рублей, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."С начала программы было выдано более 12 миллионов сертификатов, объем средств составил около 3,5 триллиона рублей", - сказала она.Сенатор отметила, что материнский капитал в настоящее время используется для улучшения жилищных условий, получения образования детей, на формирование пенсий мамы, приобретения оборудования для адаптации детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты для семей с невысоким доходом."К нам поступают предложения, касающиеся (дополнительного) использования материнского капитала", - сказала сенатор на слушаниях в четверг.Предлагается снять ограничения по срокам использования маткапитала до достижения 3 лет ребенку, пояснила она.Кроме того, "родители, имеющие право на получение материнского капитала, обращаются с просьбой установить ежегодную выплату из средств материнского капитала к началу учебного года", пояснила законодатель.Часть вопросов касается возможности газификации жилья, сказала Бибикова. Так, если по программе газификации предусмотрено доведение "трубы" до земельного участка, то поднимается вопрос о газификации внутри дома, поскольку также требуется проект, установка газового оборудования, рассказала политик. По ее мнению, над этим вопросом также можно поработать.Среди тем, которые поднимают родители, это возможность использования материнского капитала для оплаты образования у индивидуальных предпринимателей, заключила замглавы комитета.

https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия