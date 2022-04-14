https://ria.ru/20220414/marshruty-1783468770.html
В России появились два новых национальных туристических маршрута
В России появились два новых национальных туристических маршрута - РИА Новости, 14.04.2022
В России появились два новых национальных туристических маршрута
Два новых национальных туристических маршрута – "Жемчужины Русского Севера" и "Ивановские манеры" – появились в России по итогам заседания Экспертного совета... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:34
2022-04-14T11:34
2022-04-14T11:34
туризм
туризм
шуя
ивановская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
вологодская область
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два новых национальных туристических маршрута – "Жемчужины Русского Севера" и "Ивановские манеры" – появились в России по итогам заседания Экспертного совета при Ростуризме, сообщает АТОР.Статус получили программы путешествий из Вологодской и Ивановской областей. Еще три маршрута, представленные на обсуждение, были отправлены на доработку.Маршрут "Жемчужины Русского Севера" (Вологда – Семенково – Кириллов) разработан совместно с Департаментом культуры и туризма области и местным ТИЦ. Программа рассчитана на два дня и предполагает знакомство с Музеем фресок Дионисия в селе Ферапонтово, а также посещение архитектурно-этнографического музея "Семёнково".Маршрут существует с 2003 года и постоянно обновляется, относительно недавно в программу было добавлено посещение села Семенково. Там туристам предлагается участие в интерактивной программе "Масло само не родится". Гости музея сами взбивают, а потом дегустируют этот продукт.Маршрут "Ивановские манеры", рассчитанный на два дня, знакомит туристов с тремя городами региона. Это текстильная столица России Иваново, старинная купеческая Шуя и Палех, известный своей лаковой миниатюрой и музеем икон. В программу также включены фабрика "Шуйские ситцы" и музей Ивановского ситца, где находится самая большая коллекция этой ткани в мире.Также Экспертный совет рассмотрел заявки еще трех регионов. Маршруты "Край звонких гуслей" (Республика Мари Эл), "Демидовский" (Свердловская область) и "Романтика дворянских поместий Земли Смоленской" были отправлены на доработку.Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова напомнила, что в числе грантов на развитие есть конкурсы по национальным туристским маршрутам (НТМ). На это выделено 1,275 миллиарда рублей, каждый соискатель может получить до восьми миллионов рублей.
https://ria.ru/20180723/1525065693.html
https://ria.ru/20210619/ivanovo-1737446586.html
https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шуя, ивановская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, вологодская область, вологда, иваново, палех, республика марий эл, свердловская область, смоленская область, куда поехать, куда поехать в выходные
В России появились два новых национальных туристических маршрута
Два национальных туристических маршрута появились в Ивановской и Вологодской областях
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Два новых национальных туристических маршрута – "Жемчужины Русского Севера" и "Ивановские манеры" – появились в России по итогам заседания Экспертного совета при Ростуризме, сообщает
АТОР.
Статус получили программы путешествий из Вологодской и Ивановской областей. Еще три маршрута, представленные на обсуждение, были отправлены на доработку.
Маршрут "Жемчужины Русского Севера" (Вологда – Семенково – Кириллов) разработан совместно с Департаментом культуры и туризма области и местным ТИЦ. Программа рассчитана на два дня и предполагает знакомство с Музеем фресок Дионисия в селе Ферапонтово, а также посещение архитектурно-этнографического музея "Семёнково".
Маршрут существует с 2003 года и постоянно обновляется, относительно недавно в программу было добавлено посещение села Семенково. Там туристам предлагается участие в интерактивной программе "Масло само не родится". Гости музея сами взбивают, а потом дегустируют этот продукт.
Маршрут "Ивановские манеры", рассчитанный на два дня, знакомит туристов с тремя городами региона. Это текстильная столица России Иваново, старинная купеческая Шуя и Палех, известный своей лаковой миниатюрой и музеем икон.
В программу также включены фабрика "Шуйские ситцы" и музей Ивановского ситца, где находится самая большая коллекция этой ткани в мире.
Также Экспертный совет рассмотрел заявки еще трех регионов. Маршруты "Край звонких гуслей" (Республика Мари Эл), "Демидовский" (Свердловская область) и "Романтика дворянских поместий Земли Смоленской" были отправлены на доработку.
Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова напомнила, что в числе грантов на развитие есть конкурсы по национальным туристским маршрутам (НТМ). На это выделено 1,275 миллиарда рублей, каждый соискатель может получить до восьми миллионов рублей.