https://ria.ru/20220414/mariupol-1783442729.html
Жительница Мариуполя рассказала, как азовцы брали людей в заложники
Жительница Мариуполя рассказала, как азовцы брали людей в заложники - РИА Новости, 14.04.2022
Жительница Мариуполя рассказала, как азовцы брали людей в заложники
Неонацисты из батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, брали в заложники жителей Мариуполя, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:06
2022-04-14T07:06
2022-04-14T13:35
обострение ситуации в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Неонацисты из батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, брали в заложники жителей Мариуполя, рассказала РИА Новости жительница города.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где, по данным Народной милиции ДНР, укрывается до 3,5 тысячи боевиков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/kanada-1782947358.html
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Жительница Мариуполя о боевиках "Азова"
Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту РИА Новости как боевики запрещённой в РФ организации "Азов" брали в заложники жителей города
2022-04-14T07:06
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс
07:06 14.04.2022 (обновлено: 13:35 14.04.2022)
Жительница Мариуполя рассказала, как азовцы брали людей в заложники
Жительница Мариуполя рассказала, как неонацисты из "Азова" брали людей в заложники