https://ria.ru/20220414/makron-1783525467.html

Макрон анонсировал разговор с Зеленским

Макрон анонсировал разговор с Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022

Макрон анонсировал разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:35

2022-04-14T14:35

2022-04-14T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

эммануэль макрон

владимир зеленский

в мире

украина

франция

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером.Ранее французский президент назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины."Я уже говорил с ним (Зеленским - ред.) сегодня утром - до того, как приехал сюда. И я снова планирую провести с ним разговор сегодня вечером после моей поездки", - сказал Макрон в эфире France Bleu в ходе своей поездки во французский Гавр.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эммануэль макрон, владимир зеленский, в мире, украина, франция