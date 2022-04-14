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Макрон анонсировал разговор с Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/makron-1783525467.html
Макрон анонсировал разговор с Зеленским
Макрон анонсировал разговор с Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022
Макрон анонсировал разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:35
2022-04-14T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
эммануэль макрон
владимир зеленский
в мире
украина
франция
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером.Ранее французский президент назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины."Я уже говорил с ним (Зеленским - ред.) сегодня утром - до того, как приехал сюда. И я снова планирую провести с ним разговор сегодня вечером после моей поездки", - сказал Макрон в эфире France Bleu в ходе своей поездки во французский Гавр.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
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эммануэль макрон, владимир зеленский, в мире, украина, франция
14:35 14.04.2022 (обновлено: 14:39 14.04.2022)
 
Макрон анонсировал разговор с Зеленским

Президент Франции Макрон анонсировал разговор с Зеленским в четверг вечером

© AP Photo / Thibault Camus, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Thibault Camus, Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером.
Ранее французский президент назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.
"Я уже говорил с ним (Зеленским - ред.) сегодня утром - до того, как приехал сюда. И я снова планирую провести с ним разговор сегодня вечером после моей поездки", - сказал Макрон в эфире France Bleu в ходе своей поездки во французский Гавр.
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон назвал русских и украинцев братскими народами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаФранция
 
 
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