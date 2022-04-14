14:35 14.04.2022 (обновлено: 14:39 14.04.2022)
Макрон анонсировал разговор с Зеленским
Президент Франции Макрон анонсировал разговор с Зеленским в четверг вечером
© AP Photo / Thibault Camus, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
© AP Photo / Thibault Camus, Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером.
Ранее французский президент назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Владимир Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.
"Я уже говорил с ним (Зеленским - ред.) сегодня утром - до того, как приехал сюда. И я снова планирую провести с ним разговор сегодня вечером после моей поездки", - сказал Макрон в эфире France Bleu в ходе своей поездки во французский Гавр.