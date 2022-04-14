Опрос: Макрон может набрать 53,5 процента голосов во втором туре выборов
Elabe: Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 53,5 процента голосов
© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 53,5% голосов, свидетельствуют данные соцопроса компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR, проведенного за 10 дней до выборов.
По данным опроса, Макрон во втором туре выборов может набрать 53,5%, а его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 46,5%. При этом последний опрос Elabe от воскресенья прогнозировал, что результат Макрона будет меньше - 52%, а Ле Пен - 48%.
Согласно данным опроса, 63% опрошенных "уверены, что пойдут голосовать", 10% "серьезно относятся к тому, чтобы пойти голосовать" и 27%, возможно, не пойдут на избирательные участки.
Опрос проводился в интернете во вторник и среду. Участие в нем приняли 1627 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1,1 до 3,1%.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.