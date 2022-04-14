https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм - РИА Новости, 14.04.2022
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:05
2022-04-14T18:05
2022-04-14T18:06
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. Картина называется "Halftime" (можно перевести как "Перерыв между таймами"). Режиссер — Аманда Мичели. В 2008 году ее короткометражная лента "La Corona" была номинирована на "Оскар". В ленте покажут жизнь Лопес "за кулисами", ее размышления о поворотных моментах в судьбе и карьере. Зрители увидят, что именно мужество и решимость превратили Дженнифер в звезду. Фестиваль "Трайбека" пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. На стриминговом сервисе Netflix фильм о Джей Ло выйдет 14 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль, дженнифер лопес, шоу-бизнес, netflix
18:05 14.04.2022 (обновлено: 18:06 14.04.2022)
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
Документальный фильм про Дженнифер Лопес откроет американский фестиваль "Трайбека"