https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html

О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм

О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм - РИА Новости, 14.04.2022

О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм

О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:05

2022-04-14T18:05

2022-04-14T18:06

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. Картина называется "Halftime" (можно перевести как "Перерыв между таймами"). Режиссер — Аманда Мичели. В 2008 году ее короткометражная лента "La Corona" была номинирована на "Оскар". В ленте покажут жизнь Лопес "за кулисами", ее размышления о поворотных моментах в судьбе и карьере. Зрители увидят, что именно мужество и решимость превратили Дженнифер в звезду. Фестиваль "Трайбека" пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. На стриминговом сервисе Netflix фильм о Джей Ло выйдет 14 июня.

https://ria.ru/20220414/premiere-1783384625.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль, дженнифер лопес, шоу-бизнес, netflix