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О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм - РИА Новости, 14.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм - РИА Новости, 14.04.2022
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:05
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культура
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кинофестиваль
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline. Картина называется "Halftime" (можно перевести как "Перерыв между таймами"). Режиссер — Аманда Мичели. В 2008 году ее короткометражная лента "La Corona" была номинирована на "Оскар". В ленте покажут жизнь Лопес "за кулисами", ее размышления о поворотных моментах в судьбе и карьере. Зрители увидят, что именно мужество и решимость превратили Дженнифер в звезду. Фестиваль "Трайбека" пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. На стриминговом сервисе Netflix фильм о Джей Ло выйдет 14 июня.
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новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль, дженнифер лопес, шоу-бизнес, netflix
18:05 14.04.2022 (обновлено: 18:06 14.04.2022)
 
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм

Документальный фильм про Дженнифер Лопес откроет американский фестиваль "Трайбека"

© AP Photo / Invision /John ShearerДженнифер Лопес на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Invision /John Shearer
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм. Лента откроет американский кинофестиваль "Трайбека", сообщает Deadline.
Картина называется "Halftime" (можно перевести как "Перерыв между таймами"). Режиссер — Аманда Мичели. В 2008 году ее короткометражная лента "La Corona" была номинирована на "Оскар".
В ленте покажут жизнь Лопес "за кулисами", ее размышления о поворотных моментах в судьбе и карьере. Зрители увидят, что именно мужество и решимость превратили Дженнифер в звезду.
Фестиваль "Трайбека" пройдет в Нью-Йорке с 8 по 19 июня. На стриминговом сервисе Netflix фильм о Джей Ло выйдет 14 июня.
Актеры Тихон Жизневский, Антон Момот, Федор Лавров, оператор Андрей Найденов, продюсер Наталья Мокрицкая, актер Андрей Мерзликин, сценарист Юрий Ненев и продюсер Вадим Верещагин (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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В Москве прошла звездная премьера экшен-драмы "Первый Оскар"
 
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