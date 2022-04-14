12:20 14.04.2022 (обновлено: 13:22 14.04.2022)
Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР
Недалеко от Луганска возложили цветы к месту массового захоронения погибших жителей ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные перед мемориальным комплексом "Не забудем, не простим!" в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом "Не забудем, не простим!" в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Траурные мероприятия посетила также первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. "Сегодня 14 апреля - день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины (Александр) Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса, разрешил убивать вооружёнными силами Украины нас, в противодействие собственной конституции", - сказала она.
Перед началом церемонии возложения цветов с журналистами поговорила жительница ЛНР, по идее которой и был создан мемориальный комплекс. В 2014 году она потеряла своего отца.
На мероприятие также привели украинских пленных - сотрудников Нацгвардии, перед мемориальным камнем они встали на колени. Они рассказали, что не знали о последствиях обстрелов.
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