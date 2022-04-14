https://ria.ru/20220414/lnr-1783489632.html

Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР

Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022

Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР

Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:20

2022-04-14T12:20

2022-04-14T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!" в районе посёлка Видное. Присутствовали и люди, потерявшие близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.Траурные мероприятия посетила также первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. "Сегодня 14 апреля - день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины (Александр) Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса, разрешил убивать вооружёнными силами Украины нас, в противодействие собственной конституции", - сказала она.Перед началом церемонии возложения цветов с журналистами поговорила жительница ЛНР, по идее которой и был создан мемориальный комплекс. В 2014 году она потеряла своего отца.На мероприятие также привели украинских пленных - сотрудников Нацгвардии, перед мемориальным камнем они встали на колени. Они рассказали, что не знали о последствиях обстрелов.

https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганск, луганская народная республика, украина