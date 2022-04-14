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Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/lnr-1783489632.html
Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР
Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР
Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:20
2022-04-14T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!" в районе посёлка Видное. Присутствовали и люди, потерявшие близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.Траурные мероприятия посетила также первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. "Сегодня 14 апреля - день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины (Александр) Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса, разрешил убивать вооружёнными силами Украины нас, в противодействие собственной конституции", - сказала она.Перед началом церемонии возложения цветов с журналистами поговорила жительница ЛНР, по идее которой и был создан мемориальный комплекс. В 2014 году она потеряла своего отца.На мероприятие также привели украинских пленных - сотрудников Нацгвардии, перед мемориальным камнем они встали на колени. Они рассказали, что не знали о последствиях обстрелов.
https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html
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в мире, луганск, луганская народная республика, украина
12:20 14.04.2022 (обновлено: 13:22 14.04.2022)
 
Недалеко от Луганска возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР

Недалеко от Луганска возложили цветы к месту массового захоронения погибших жителей ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные перед мемориальным комплексом "Не забудем, не простим!" в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом "Не забудем, не простим!" в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Возложение цветов к месту массового захоронения погибших после обстрелов жителей Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!" в районе посёлка Видное. Присутствовали и люди, потерявшие близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.
Траурные мероприятия посетила также первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. "Сегодня 14 апреля - день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины (Александр) Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса, разрешил убивать вооружёнными силами Украины нас, в противодействие собственной конституции", - сказала она.
Перед началом церемонии возложения цветов с журналистами поговорила жительница ЛНР, по идее которой и был создан мемориальный комплекс. В 2014 году она потеряла своего отца.
На мероприятие также привели украинских пленных - сотрудников Нацгвардии, перед мемориальным камнем они встали на колени. Они рассказали, что не знали о последствиях обстрелов.
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