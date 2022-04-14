https://ria.ru/20220414/litva-1783535073.html
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники - РИА Новости, 14.04.2022
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники
Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:05
2022-04-14T15:05
2022-04-14T15:05
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных учениях, сообщает в четверг пресс-служба литовской армии."Сегодня утром в Литву прибыли солдаты 1-го батальона 109-го артиллерийского полка национальной гвардии Пенсильвании США с военной техникой... В составе подразделения - батарея с самоходными гаубицами 155 мм M109A6 Paladin и еще более 100 других транспортных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделение усилит находящиеся в Литве ротационные силы США и в мае примет участие в международных учениях по боевой стрельбе.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
https://ria.ru/20220411/nato-1782909275.html
https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, сша, варшава, нато
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники
В Литву прибыло подразделение войск США из Пенсильвании с сотней единиц военной техники