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В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники - РИА Новости, 14.04.2022
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В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники - РИА Новости, 14.04.2022
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники
Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:05
2022-04-14T15:05
в мире
литва
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варшава
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных учениях, сообщает в четверг пресс-служба литовской армии."Сегодня утром в Литву прибыли солдаты 1-го батальона 109-го артиллерийского полка национальной гвардии Пенсильвании США с военной техникой... В составе подразделения - батарея с самоходными гаубицами 155 мм M109A6 Paladin и еще более 100 других транспортных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделение усилит находящиеся в Литве ротационные силы США и в мае примет участие в международных учениях по боевой стрельбе.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
https://ria.ru/20220411/nato-1782909275.html
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в мире, литва, сша, варшава, нато
15:05 14.04.2022
 
В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники

В Литву прибыло подразделение войск США из Пенсильвании с сотней единиц военной техники

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных учениях, сообщает в четверг пресс-служба литовской армии.
"Сегодня утром в Литву прибыли солдаты 1-го батальона 109-го артиллерийского полка национальной гвардии Пенсильвании США с военной техникой... В составе подразделения - батарея с самоходными гаубицами 155 мм M109A6 Paladin и еще более 100 других транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подразделение усилит находящиеся в Литве ротационные силы США и в мае примет участие в международных учениях по боевой стрельбе.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
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