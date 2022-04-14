https://ria.ru/20220414/litiy-1783427348.html

Россию загоняют в литиевый капкан

Россию загоняют в литиевый капкан - РИА Новости, 14.04.2022

Россию загоняют в литиевый капкан

Во время выступления в Совете Федерации заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов сообщил весьма неприятную... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:00

2022-04-14T08:00

2022-04-14T09:48

авторы

экономика

латинская америка

россия

иркутская нефтяная компания

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783455052_465:261:3077:1730_1920x0_80_0_0_8e108509442a5a70c0cfff171be74a59.jpg

Во время выступления в Совете Федерации заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов сообщил весьма неприятную новость — Чили и Аргентина остановили отгрузку литиевого сырья в интересах российских предприятий.Прекращение поставок — событие действительно неприятное и может иметь для нашей страны ощутимо болезненные последствия, потенциально способные подорвать ряд ключевых отраслей промышленности, где Россия занимает безусловно лидирующие места.Начнем, как обычно, с простейшего ликбеза.В своем эволюционном развитии человечество было неразрывно связано с добычей и обработкой металлов. Еще со школьной скамьи мы помним про медный, бронзовый и железный периоды, длительность которых измерялась столетиями. На всем их протяжении наши далекие предки знакомились, изучали и все более искусно обрабатывали упомянутые металлы и сплавы с ними, продвигая прогресс и попутно улучшая общее качество жизни. Если продлить линию эволюционных аналогий, то литий, вне всякого сомнения, получит титул металла XXI века.Долгое время мягкий и ковкий металл не пользовался большим спросом, но все изменилось на рубеже тысячелетий, когда были открыты и апробированы в промышленном масштабе термоэлектрические свойства лития. Сульфид лития наряду с сульфидом меди стал неотъемлемой частью процесса производства полупроводников для термоэлектрических преобразователей (термопар), а также химических накопителей и источников тока. Именно из лития изготавливают аноды для аккумуляторов всех типов и гальванических элементов с твердым электролитом. Не обошлось без него и в привычных щелочных батареях, гидроксид лития позволил троекратно нарастить ресурс их работы и более чем на двадцать процентов увеличить начальную емкость.Стоит ли напоминать, что каждого из нас окружают современные устройства с аккумуляторами, без которых мы не мыслим нашу современную жизнь. Кроме того, литий завоевывает все более широкие рынки, выходя из рамок мобильных телефонов и пока мало кому доступных электрокаров, превращаясь в источники питания для такой экзотической техники, как, скажем, подземные шахтные погрузчики, то есть в местах, где критически важно устранить даже теоретическую опасность искрения и возгорания.Малоизвестной областью применения лития является фармакология. Уже более полувека этот металл используется для производства психотропных препаратов, применяемых для лечения сложных маниакальных и депрессивных расстройств.Востребован он и в тяжелой промышленности. Литий нужен для выплавки и легирования алюминия, повышения пластичности, прочности и восстановления металлов.При этом есть ключевая, очень важная для современной России отрасль, где без упомянутого металла никак не обойтись. Речь идет о ядерной энергетике, здесь литий — единственный доступный источник получения трития, также он применяется при изготовлении регулирующих стержней системы защиты реактора. Жидкий изотоп литий-7 (в сплаве с натрием или цезием) прекрасно захватывает тепловые нейтроны и по праву считается превосходным теплоносителем.Россия критически зависима от импорта литиевого сырья. Достаточно сказать, что в 2019 году объем закупок этого металла составил более 61 тонны, из которых 41 тонна пришлась на поставки из Чили и еще 14 тонн добавил импорт из Аргентины. На третьем месте среди наших поставщиков значится Китай с крайне скромным показателем в шесть тонн. То есть, как несложно понять, демарш латиноамериканских стран, которые явно выполняют настойчивые пожелания своего северного соседа, способен не только затруднить расширение российского присутствия на мировом атомном рынке, но и — в среднесрочной перспективе — поставить под вопрос надежность работы атомных реакторов внутри самой России.Текущая проблема имеет два главных корня.Во-первых, совокупные мировые запасы лития едва превышают пятьдесят миллионов тонн, из которых десять находятся в Аргентине, девять в Боливии, восемь с половиной в Чили, Китай может рассчитывать на семь миллионов тонн, у США шесть с половиной, а у Австралии пять миллионов тонн. Если убрать из перечисленного списка недружественные нам страны и добавить Аргентину с Чили, то несложно увидеть, что нас показательно загоняют в ресурсный капкан и путей выхода из него не так уж много.Во-вторых, проблема заключается в том, что у России есть собственные залежи лития, прогнозные объемы которых оцениваются в пять миллионов тонн, но наша страна их никогда толком не разрабатывала, предпочитая закупать критически важное сырье за рубежом. Притом что в стране есть как минимум три предприятия, способных хоть завтра наладить промышленный выпуск лития и его соединений. Речь идет о заводах в Красноярске, Новосибирске и Тульской области.Подземные сундуки со столь нужным металлом не лежат вне пределов досягаемости. Куст месторождений расположен в Мурманской области, разведан литий и в пределах Ковыктинского месторождения природного газа в Восточной Сибири. Его уже не первый год разрабатывает компания "Газпром", и именно отсюда поступает немалая часть газа в трубопровод "Сила Сибири". При этом, повторимся, собственная добыча у нас мизерная.Однако нужно быть объективным и упомянуть тот факт, что некоторые подвижки в развитии этого сектора начались еще в 2021-м.В октябре прошлого года врио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров обещал, что будет проведено лицензирование сразу 17 участков с залежами лития, а проекты разработки будут пересчитаны в сторону уменьшения, да не просто, а в десятки раз. Из заявления следовало, что стартовый платеж на получение лицензии на освоение Гольцовского месторождения снизится с 75 миллиардов до 700 миллионов рублей, а аналогичный платеж для Колмозерского месторождения — с 11 миллиардов до 200 миллионов.Узнать, насколько эти обещания были претворены в жизнь, довольно сложно, потому что профильные издания и ведомства хранят по этому поводу загадочное молчание. Единственный реализованный проект значится за все тем же "Газпромом", который в начале февраля текущего года при посредничестве Минпромторга заключил соглашение с Иркутской нефтяной компанией на добычу лития в границах вышеупомянутого Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Естественно, что за столь короткий срок на месте практические работы даже не начинались, а литий стране нужен, что называется, еще вчера.Хотелось бы привычно написать, что никакой особой проблемы здесь нет и ее придумали наши западные партнеры, чтобы внести смуту в умы россиян, но это неправда. Минпромторг оценивает текущую ситуацию как гигантскую проблему и указывает на то, что единственный пока еще работающий канал поставок — Боливия. При этом на фоне демарша двух других стран Латинской Америки логично готовиться к наступлению сложных времен.Литий — стратегическое сырье, а данные по его резервам являются как минимум информацией для служебного пользования. И человеку, не имеющему доступа к соответствующим источникам, крайне сложно объективно оценить сложность складывающейся ситуации, поэтому будем ориентироваться на оценку профильного министерства.Положение с поставками лития в Россию зависло в точке неопределенности, и остается надеяться, что коллективный русский мужик в лице правительства, министерств, госкорпорации "Росатом" и холдинга "Газпром", как не раз бывало в нашей истории, в критический момент соберется и совершит необходимое чудо, не дав заклятым друзьям поводов для радости. Благо в наших недрах водится все необходимое — и лития под землей для обеспечения государственных нужд хватает с избытком.В последней части нашего разговора позволим себе капельку конспирологии.Дело в том, что запасы лития есть не только на Русском Севере и в Сибири, имеется он и в гораздо более близких и доступных регионах. Речь идет об Украине, где расположены сразу три разведанных месторождения с прогнозным объемом полезного компонента в пять миллионов тонн. Это Полоховское месторождение под Кировоградом, Шевченковское в Донецкой области и рудник Крутая Балка в районе Запорожья. Их запасы оценены лишь приблизительно, однако совершенно точно известно, что рудные тела залегают на глубинах порядка 300 метров, что при современном уровне развития шахтных технологий вовсе не является большой проблемой.Интересно здесь то, что Крутая Балка находится между Мариуполем и Бердянском, а Шевченковское месторождение буквально в десятке километров от Угледара. Первый уже находится в зоне контроля республик Донбасса, а до второго группировке СВО осталось дойти считанные километры. Конечно, глупо было бы думать, что Генеральный штаб Вооруженных сил России строит свои планы по геологической карте региона, но совпадение весьма символическое.

https://ria.ru/20220215/resursy-1772918654.html

https://ria.ru/20220401/metally-1781312719.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, экономика, латинская америка, россия, иркутская нефтяная компания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"