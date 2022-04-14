Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости
Депутат Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Война с символами, которые ассоциируются с победой над нацизмом, и даже буквами - признак слабости. Повестка русофобов несостоятельна, для ее продвижения нужны запреты, репрессии и штрафы", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя запрет георгиевских лент в Молдавии.
Как добавил политик, такие символы, как георгиевская лента продолжают восприниматься как "угрозы для некоторых государств", поскольку это символ исторической правды, "которую так упорно хотят перечеркнуть в Европе".
Ранее 14 апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Такое решение было принято депутатами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в контексте событий на Украине. За нарушения предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи леев (около 250 долларов) до 9 тысячи леев (около 500 долларов) для физических лиц. Авторы изменений пояснили, что запрет не касается наградных планок и лент орденов.