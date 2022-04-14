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Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости - РИА Новости, 14.04.2022
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Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости
Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости - РИА Новости, 14.04.2022
Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости
Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:04
2022-04-14T19:04
в мире
молдавия
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Как добавил политик, такие символы, как георгиевская лента продолжают восприниматься как "угрозы для некоторых государств", поскольку это символ исторической правды, "которую так упорно хотят перечеркнуть в Европе".Ранее 14 апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Такое решение было принято депутатами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в контексте событий на Украине. За нарушения предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи леев (около 250 долларов) до 9 тысячи леев (около 500 долларов) для физических лиц. Авторы изменений пояснили, что запрет не касается наградных планок и лент орденов.
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в мире, молдавия, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка
19:04 14.04.2022
 
Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости

Депутат Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Война с символами, которые ассоциируются с победой над нацизмом, и даже буквами - признак слабости. Повестка русофобов несостоятельна, для ее продвижения нужны запреты, репрессии и штрафы", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя запрет георгиевских лент в Молдавии.

Как добавил политик, такие символы, как георгиевская лента продолжают восприниматься как "угрозы для некоторых государств", поскольку это символ исторической правды, "которую так упорно хотят перечеркнуть в Европе".
Ранее 14 апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Такое решение было принято депутатами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в контексте событий на Украине. За нарушения предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи леев (около 250 долларов) до 9 тысячи леев (около 500 долларов) для физических лиц. Авторы изменений пояснили, что запрет не касается наградных планок и лент орденов.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z
 
В миреМолдавияРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Великая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточка
 
 
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