https://ria.ru/20220414/lentochki-1783600336.html

Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости

Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости - РИА Новости, 14.04.2022

Слуцкий назвал запрет георгиевских ленточек в Молдавии признаком слабости

Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:04

2022-04-14T19:04

2022-04-14T19:04

в мире

молдавия

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Борьба ряда стран с символами победы над нацизмом - признак слабости, правду в Европе хотят перечеркнуть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Как добавил политик, такие символы, как георгиевская лента продолжают восприниматься как "угрозы для некоторых государств", поскольку это символ исторической правды, "которую так упорно хотят перечеркнуть в Европе".Ранее 14 апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Такое решение было принято депутатами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в контексте событий на Украине. За нарушения предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи леев (около 250 долларов) до 9 тысячи леев (около 500 долларов) для физических лиц. Авторы изменений пояснили, что запрет не касается наградных планок и лент орденов.

https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка