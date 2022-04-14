https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783591724.html
Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК
Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК - РИА Новости, 14.04.2022
Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК
Ленинградская область в 2022 году планирует увеличить объемы производства по всем основным видам сельхозпродукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:17
2022-04-14T18:17
2022-04-14T18:17
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Ленинградская область в 2022 году планирует увеличить объемы производства по всем основным видам сельхозпродукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании коллегии агропромышленного комплекса области.По его словам, в настоящий момент в Ленобласти производят 42% всех продуктов питания Северо-Запада России."От нашей с вами стабильной работы зависит социальная стабильность всего округа. Для проведения весенних полевых работ созданы благоприятные условия, мы обеспечены всем необходимым. Будем и дальше контролировать наличие средств и возможностей, чтобы осенью мы были с хорошим урожаем", — отметил Дрозденко.Губернатор особо подчеркнул, что в условиях санкционного давления важно удержать все показатели на высоком уровне, обеспечить продовольственную безопасность страны и ускорить процесс импортозамещения.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в 2022 году аграрии Ленинградской области планируют произвести 160 тысяч тонн зерна (+20 тысяч тонн к предыдущем году), 11,9 тысячи тонн рапса (+4 тысяч тонн), 207 тысяч тонн картофеля (+42 тысячи тонн), 660 тысяч тонн молока (+10 тысяч тонн), 375 тысяч тонн мяса (+12,5 тысячи тонн), порядка 3,7 миллиарда штук яиц (+200 миллионов штук).
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости.
Ленинградская область в 2022 году планирует увеличить объемы производства по всем основным видам сельхозпродукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко
на заседании коллегии агропромышленного комплекса области.
По его словам, в настоящий момент в Ленобласти производят 42% всех продуктов питания Северо-Запада России.
"От нашей с вами стабильной работы зависит социальная стабильность всего округа. Для проведения весенних полевых работ созданы благоприятные условия, мы обеспечены всем необходимым. Будем и дальше контролировать наличие средств и возможностей, чтобы осенью мы были с хорошим урожаем", — отметил Дрозденко.
Губернатор особо подчеркнул, что в условиях санкционного давления важно удержать все показатели на высоком уровне, обеспечить продовольственную безопасность страны и ускорить процесс импортозамещения.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, в 2022 году аграрии Ленинградской области планируют произвести 160 тысяч тонн зерна (+20 тысяч тонн к предыдущем году), 11,9 тысячи тонн рапса (+4 тысяч тонн), 207 тысяч тонн картофеля (+42 тысячи тонн), 660 тысяч тонн молока (+10 тысяч тонн), 375 тысяч тонн мяса (+12,5 тысячи тонн), порядка 3,7 миллиарда штук яиц (+200 миллионов штук).