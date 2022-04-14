https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783591724.html

Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК

Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК - РИА Новости, 14.04.2022

Ленобласть в 2022 году планирует увеличить объемы производства АПК

Ленинградская область в 2022 году планирует увеличить объемы производства по всем основным видам сельхозпродукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:17

2022-04-14T18:17

2022-04-14T18:17

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Ленинградская область в 2022 году планирует увеличить объемы производства по всем основным видам сельхозпродукции, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании коллегии агропромышленного комплекса области.По его словам, в настоящий момент в Ленобласти производят 42% всех продуктов питания Северо-Запада России."От нашей с вами стабильной работы зависит социальная стабильность всего округа. Для проведения весенних полевых работ созданы благоприятные условия, мы обеспечены всем необходимым. Будем и дальше контролировать наличие средств и возможностей, чтобы осенью мы были с хорошим урожаем", — отметил Дрозденко.Губернатор особо подчеркнул, что в условиях санкционного давления важно удержать все показатели на высоком уровне, обеспечить продовольственную безопасность страны и ускорить процесс импортозамещения.Как отметили в пресс-службе областной администрации, в 2022 году аграрии Ленинградской области планируют произвести 160 тысяч тонн зерна (+20 тысяч тонн к предыдущем году), 11,9 тысячи тонн рапса (+4 тысяч тонн), 207 тысяч тонн картофеля (+42 тысячи тонн), 660 тысяч тонн молока (+10 тысяч тонн), 375 тысяч тонн мяса (+12,5 тысячи тонн), порядка 3,7 миллиарда штук яиц (+200 миллионов штук).

https://ria.ru/20220413/gospodderzhka-1783305385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко